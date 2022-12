Notizie sempre più allarmanti sulla morte di Lando Buzzanca: “Assassinato…” | Dichiarazioni scioccanti

Il noto attore siciliano Lando Buzzanca è venuto a mancare il 18 dicembre 2022 all’età di 87. L’uomo soffriva di demenza senile da un po’ di tempo ma qualcosa nella sua scomparsa non convince. La faida familiare è ormai di dominio pubblico.

Lando Buzzanca è scomparso questo 18 dicembre lasciando un vuoto nel cinema italiano. Buzzanca è stato infatti un celebre attore teatrale e del grande schermo interpretando personaggi rimasti nella storia del cinema insieme a registi del calibro di Vittorio De Sica e Roberto Faenza.

D’altronde, Buzzanca viene da una famiglia già molto inserita in questo contesto: suo padre era un proiezionista. Grazia alla professione di suo papà e ad una passione molto forte sin dall’infanzia per la recitazione Lando Buzzanca lascia la scuola all’età di 16 con lo scopo di dedicarsi esclusivamente alla recitazione.

Dopo essersi trasferito dalla Sicilia a Roma, Lando fa molti lavori per mantenersi fino a quando proprio negli anni ’60 trova il successo con diversi lungometraggi che lo vedono interpretare il classico siciliano attratto dalle donne.

Nonostante la critica l’abbia sempre considerato solo in relazione ad alcuni ruoli stereotipati, Buzzanca è stato nel tempo molto apprezzato dal pubblico sicuramente per la sua vena comica. Negli anni ‘70, intanto, troverà spazio soprattutto nelle classiche commedie sexy all’italiana e anche qui sarà un grande protagonista.

Buzzanca, però, ora non c’è più e di lui rimangono i bellissimi ricordi di un passato glorioso. C’è qualcuno a lui molto vicino che è completamente sconvolto da questa morte. Si tratta di sua moglie che ha fatto una dichiarazione sconvolgente.

Le parole della compagna di Lando Buzzanca

Attorno alla morte di Lando Buzzanca circolano, però, diverse congetture. L’uomo era richiuso da dicembre scorso in una RSA per volontà soprattutto dei suoi figli che lo avevano dichiarato ormai incapace di intendere e di volere.

A parlare adesso c’è la sua compagna degli ultimi anni Francesca Della Valle, giornalista e attivista la quale ha sempre accusato la famiglia di Buzzanca di aver abbandonato l’attore in ospedale. Secondo la sua teoria, infatti, Lando sarebbe peggiorato proprio a fronte di questo ricovero e da quel momento in poi sarebbe iniziato il suo viaggio verso la morte.

La donna ha dichiarato: “Sono disperata. Non so nulla. So la verità, lo hanno assassinato”. Pare che la sua compagna sia stata allontanata dalla famiglia di lui e non sia stata resa partecipe delle scelte riguardo la salute di Buzzanca.

E proprio per questo motivo Francesca è convinta che ci sia qualcosa che non quadra in tutta questa vicenda e che tutti avrebbero potuto fare molto di più per salvarlo nonostante la sua età avanzata. Adesso, rimane l’amarezza e la tristezza per un grande attore ormai scomparso. Intanto, tutta la vicenda sembra però che non si concluderà molto presto e Francesca Della Valle è molto determinata a scoprire la verità.