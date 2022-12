Eros Ramazzott: la battuta fuori luogo su Sinisa Mihajlovic, si scatena il caos! Mara Venier senza parole

Eros Ramazzotti ha scatenato uno scandalo a Domenica In dopo aver fatto una battuta davvero fuori luogo su Sinisa Mihajlovic, scomparso pochi giorni fa dopo aver lottato contro una terribile leucemia che lo faceva soffrire da alcuni anni.

Sinisa Mihajlovic ha lasciato i suoi tifosi all’improvviso, dopo una lunga malattia. Il 13 luglio 2019 aveva annunciato, durante una conferenza stampa, di essere malato di una leucemia mieloide acuta. L’allenatore si è sottoposto subito a delle cure, poi è venuto a mancare improvvisamente lo scorso 16 dicembre, lasciando tutti sconvolti.

Sinisa è sempre stato molto legato al Bologna, squadra che è tornato ad allenare nel 2019 dopo 10 anni di lontananza. Quell’anno andò a sostituire Filippo Inzaghi. È stato poco dopo che ha annunciato la sua malattia, per la quale ha dovuto sospendere il suo lavoro da allenatore per due mesi. Il suo amore per il calcio però non si è mai fermato e lo ha riportato in veste di allenatore a fine di quell’anno; Sinisa ha dato il massimo di sé fino ai suoi ultimi giorni.

Eros Ramazzotti: la battuta su Sinisa Mihajlovic gela tutti

Durante l’ultima puntata di Domenica In, pochi giorni dopo la morte di Sinisa Mihajlovic, si è parlato dell’allenatore tanto amato dai tifosi di tutto il mondo. Era molto apprezzato in serie A e rispettato da tutti. La notizia della sua morte ha infatti sconvolto molte personalità sia del calcio che dello spettacolo.

Nel corso della puntata è stato ospite anche Eros Ramazzotti. Intervistato da Mara Venier, il cantante ha nominato anche l’allenatore del quale era grande amico. Ramazzotti però ha detto qualche parola di troppo che il pubblico non ha apprezzato, e ora è finito alla gogna mediatica.

Mara Venier, conduttrice della trasmissione, ha parlato della famiglia di Sinisa, sottolineando il fatto che ha lasciato due figlie e quattro figli, oltre che l’amata moglie. Ramazzotti, forse per sdrammatizzare il momento, ha commentato: “Eh, si è dato da fare”. Sul pubblico è sceso il gelo e la Venier ha faticato a trovare le parole per rispondere.

Sicuramente le intenzioni del cantante non erano cattive e lui stesso era provato dalla perdita. In più Ramazzotti era tornato da poche ore in Italia, dopo uno stancante tour mondiale, quindi le sue parole fuori luogo potrebbero essere dovute alla stanchezza momentanea.

Durante l’intervista è infatti apparso stanco, quasi svogliato e infastidito di essere lì: probabilmente necessitava di un po’ di riposo prima di tornare in televisione. Questo è ci che pensano i fan e di sicuro la stanchezza non lo ha aiutato a pensare in maniera lucida. Adesso, però, le critiche piovono sul web.