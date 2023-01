Filippa Lagerback: “Non mi dà pace”, il dramma della malattia | Nasconde la sofferenza ogni giorno

Filippa Lagerback, presenza storica di Che tempo che fa di Fabio Fazio, ha raccontato di una sofferenza enorme che si porta dietro da tantissimi anni e che continua a nascondere anche quando lavora. Si tratta di una malattia con la quale purtroppo è costretta a convivere che le causa non pochi problemi.

Dietro quel sorriso unico si nasconde una sofferenza indicibile: chi l’avrebbe mai detto che Filippa Lagerback si tenesse dentro un dolore così grande? Eppure è davvero così: lo ha rivelato lei stessa in una recente intervista, durante la quale ha spiegato l’origine della sua malattia e la sofferenza che ne deriva.

Prima di lei a Che tempo che fa c’era Ilary Blasi come molti si ricorderanno, ma quando la showgirl ha preso una strada diversa, Lagerback ha preso il suo posto e ha conquistato il cuore dei telespettatori fin da subito. La sua carriera è iniziata come modella, poi è diventata nota prendendo parte allo spot pubblicitario della Peroni del 1993. Per tanti anni ha presentato il Circo Massimo su Rai3.

Filippa Lagerback non può guarire dalla malattia

Oggi la showgirl ha 50 anni, anche se non si direbbe: sembra molto più giovane! È sposata da tanti anni col conduttore Daniele Bossari, col quale, nel 2003, ha avuto una figlia di nome Stella. Una delle sue passioni più grandi è la bicicletta, tanto da aver scritto un libro sull’argomento dal titolo “Io pedalo! E tu?”.

In un’intervista Filippa Lagerback ha parlato di qualcosa che la tormenta da molto tempo e che purtroppo non può essere curato. “Pochi sanno che da sempre soffro di dolori che non mi danno pace” ha detto.

“Fin da ragazzina soffro di dolori alla schiena. Un giorno l’ennesimo fisioterapista dopo una visita accurata mi ha detto che tutto dipende dalla mia gamba destra che è più lunga dell‘ altra. E questo generi i dolori. Ho imparato a conviverci. Ora sono tranquilla, mi tengo la mia gamba più corta dell’altra ed il mio mal di schiena. Anche se in tv a volte soffro, sono irrigidita” ha spiegato.

Purtroppo si tratta di una condizione fisica che porta con sé fin da quando era piccola, a cui non c’è soluzione se non un po’ di fisioterapia per alleviare il dolore. Pur non essendo grave, questo disturbo ha causato e causa non pochi problemi alla showgirl.

“Fin da ragazzina, quando mi dicevano che ero troppo alta per tenere una posizione corretta sul banco di scuola e a causa della mia timidezza davvero immensa era come se volessi rimpicciolirmi, rinchiudermi dentro me stessa per non farmi notare” ha rivelato, spiegando il motivo della sua condizione.