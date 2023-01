Valerio Staffelli aggredito con violenza inaudita, ha rischiato grossissimo | FOTO SCANDALO

In uno dei suoi ultimi servizi per Striscia la Notizia Valerio Staffelli e la sua collaboratrice sono stati aggrediti con grande violenza da alcune persone che erano andati a intervistare. Trovandosi alle strette, gli accusati hanno reagito con rabbia alle telecamere, ma le loro azioni sono state mandate in onda.

Valerio Staffelli non si ferma di fronte a nulla, neanche alle minacce e agli attacchi fisici, come quello che ha subito in un servizio recente. A pagarne le conseguenze è stata l’operatrice, sul luogo insieme a Staffelli, che si è vista piombare addosso la furia degli accusati.

Un episodio che ha spaventato sia il team di Staffelli sul luogo, sia Greggio e Iacchetti in studio. Il pubblico è rimasto a bocca aperta di fronte a quel gesto così inaspettato e violento e ora sul web non si parla d’altro: un atto così violento rimarrà impresso nella mente dei telespettatori per molto tempo.

Valerio Staffelli colpito in pieno

Staffelli è uno degli invitati più famosi di Striscia la Notizia, un personaggio storico di Mediaset che tutti conosciamo molto bene. Lo conoscono bene però anche i furbetti, che l’inviato è sempre pronto a scovare e “punire” esponendoli al giudizio del pubblico, sperando che le autorità intervengano.

Nella puntata del 16 gennaio Greggio e Iacchetti hanno mandato in onda un servizio di Staffelli volto a portare allo scoperto alcuni parrucchieri che non facevano scontrini. “Amici, Valerio ci torna a parlare di quella serie di parrucchieri che proprio non sanno cosa sia uno scontrino” hanno detto i due presentatori. “Ci avete scritto in tantissimi, ci avete detto di andare a setacciare e lo abbiamo fatto”.

Così Staffelli e il suo gruppo sono partiti per cercare questi parrucchieri e capire chi di loro davvero non faceva lo scontrino. Ovviamente i colpevoli erano tanti e Staffelli ne ha approfittato per parlare con ciascuno di loro e fargli notare l’illegalità del loro gesto.

Proprio mentre discuteva con uno di essi, il titolare ha aggredito l’operatrice dell’inviato. “Perché l’ha aggredita? Non si può fare, questa qui è violenza” si è lamentato Staffelli, cercando al contempo di calmare la sua collaboratrice. Ma il titolare non ha voluto sentire ragioni e ha continuato a inveire contro il gruppo, chiedendo di allontanarsi e negando di aver commesso l’illegalità.

Per fortuna lo scontro non è stato grave e l’operatrice non ha riportato ferite o traumi, ma di certo la paura è stata tanta. Il titolare era su tutte le furie e avrebbe potuto spingersi oltre. “È importante essere in linea con le norme dello stato” ha ricordato Staffelli al termine del servizio.