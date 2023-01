Antonino Spinalbese cosa dici? Sapeva già tutto: gli autori gli hanno svelato il segreto del GF

Antonino Spinalbese si è tradito facendo una brutta gaffe al Grande Fratello Vip. Le telecamere hanno ripreso tutto e il web si è scatenato. Ecco cosa è successo.

La gaffe di Spinalbese

È uno dei protagonisti di questa edizione del Gf Vip: Antonino Spinalbese, prima conosciuto per essere l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, si sta facendo davvero conoscere nella casa più spiata d’Italia.

Non solo, sta facendo parlare molto di sé, comparendo in molti giornali di gossip per via delle sue dichiarazioni e azioni all’interno della casa.

Ricordiamo che per un periodo Antonino si è allontanato dai compagni per via di controlli medici. Il suo rientro era attesissimo e ora che è tornato tra gli altri inquilini è tornato a creare dinamiche.

L’ultima riguarda una gaffe che ha fatto e di cui sicuramente non si è reso conto. Nonostante questo, le telecamere hanno ripreso tutto e il pubblico, attentissimo, non si è fatto sfuggire nemmeno un’immagine. Ecco cosa è successo.

Ha più informazioni degli altri

Dopo un lungo periodo fuori dalle mura della casa di Cinecittà, c’è il sospetto che Spinalbese sia informato sul programma e abbia potuto seguire la diretta dall’ospedale, avendo un vantaggio sugli altri concorrenti. Il web ha protestato per questo trattamento, ma il programma non ha preso provvedimenti a riguardo.

Antonino è noto per i suoi scivoloni, prima nei confronti di Belen, poi Tavassi, Giaele, Daniele… Insomma, non è raro che faccia delle gaffe. Questa volta, però, sembra essersi proprio tradito.

Anche Tavassi ha dubbi su di lui e pensa che sappia più degli altri. Il coinquilino gli ha espresso questa preoccupazione:

“C’è una cosa che non mi torna. O te hai visto qualcosa… ti sei contraddetto in puntata fratè. Mi hai fatto proprio riflettere. Hai detto ‘vi ho visti in piscina’. Che cavolo hai visto e sentito? Anche perché quella scena non era stata mostrata in puntata. Vabbè lascia perdere va. Tu quella roba non l’hai vista! Perché non era un video della puntata. Ok, dici che l’hai percepita”

Messo con le spalle al muro, Antonino ha confessato: “No, cioè, io, mi è scappa… No, poi io guarda, avevo capito che si era creata una situazione. Ma voi l’avete chiesto a loro? Vabbè comunque punto numero uno, la gente fuori… se io fuori… se io da dietro ti faccio una smorfia da fuori lo vedono.

Discorso, discorso improntato su un argomento di Oriana, na, na, na, capendo dallo studio come si siano evolute le storie. Lui a un certo punto le ha detto una frase ‘allora c’ha ragione Antonino’. Io non ho visto la scena? L’ho percepita dalla puntata. Come qua fuori, no aspetta, ho percepito”.

Un’affermazione un po’ ambigua che ha alimentato i dubbi del pubblico: molti credono che con queste parole si sia tradito, svelando tra le righe di sapere di più. Sono solo supposizioni, ma di certo sarebbe un vantaggio ingiusto nei confronti degli altri.