Marco Bellavia e Pamela Prati decisione clamorosa dopo il GF VIP: “Abbiamo l’età giusta”

Nozze in arrivo per Pamela Prati e Marco Bellavia? Dopo l’esperienza al Gf Vip i due sarebbero già pronti a camminare verso l’altare. Ecco la notizia bomba.

Il loro sogno d’amore al Grande Fratello Vip era stato spezzato dall’uscita di Marco Bellavia che nella casa più spiata d’Italia non ha di certo passato un periodo facile.

Lontani dai riflettori, però, Pamela e Marco non hanno perso tempo tantoché sarebbero già pronti a giurarsi amore eterno davanti all’altare. Ma quando le nozze? Ecco tutto ciò che sappiamo.

Le nozze in arrivo

Profumo di fiori d’arancio per Pamela Prati e Marco Bellavia, prossimi alle nozze. I due formano una delle coppie di questo Gf Vip, sicuramente la più inaspettata.

Il loro rapporto è partito con il freno a mano tirato ma ora sembra essere in discesa: nonostante il corteggiamento nella casa sia durato poco, i due hanno continuato a coltivare il loro interesse fuori.

E lontana dai riflettori la showgirl sarda ha ceduto alla corte di Bellavia. Sembra che le cose tra i due vadano molto bene e già si parla di matrimonio.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Bellavia si è mostrato molto entusiasta per la storia d’amore con Pamela, lasciandosi andare a parole cariche d’affetto.

“Ci siamo visti e baciati, poi lei è stata chiusa in casa – per via del Covid –. Però è una cosa in progress. Quando penso a lei mi batte forte il cuore. Stasera ci sarà il suo compleanno. Chi vivrà vedrà”.

Queste le parole di Marco Bellavia che continua sottolineando l’autenticità del loro rapporto:

“È un amore verissimo. Voglio spezzare una lancia a suo favore, perché le difficoltà che abbiamo incontrato ci hanno fatto crescere in un certo modo. Si continua ad imparare, anche a questa età. Vediamo come si svilupperanno le cose”.

Pamela, dal canto suo, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi nella quale ha speso belle parole per lui:

“Una persona speciale, luminosa, piena di vita. Un uomo perbene, garbato, elegante. Un uomo d’altri tempi. Mi piacerebbe conoscerlo, frequentarlo e viverlo appieno. Siamo molto più simili di quanto avremmo mai immaginato.

Ora staremo a vedere. Abbiamo l’età giusta per fare le migliori valutazioni. Una storia d’amore? Un’amicizia speciale? Vedremo. L’importante è esserci sempre l’uno per l’altra. Io mi auguro possa nascere qualcosa di speciale, ma magari nascerà in un altro modo. In fondo, chi può dirlo”.

“Abbiamo l’età giusta”

Arrivando al tema caldo, le nozze, Alfonso Signorini nell’ultima puntata de Gf Vip ha abbandonato le mezze misure e ha fatto una domanda precisa a Pamela: “Ma è vero che c’è nell’aria profumo di nozze, proposte di fidanzamento ufficiali?”

La showgirl, senza esitare, ha risposto: “Ho avuto la proposta da Marco, però tu sai che i matrimoni non mi portano fortuna” riferendosi alla vicenda del tanto discusso Mark Caltagirone.

Il conduttore ha domandato se questo fosse un due di picche, e lei ha puntualizzato: “Non è un due di picche, ci sto pensando”. Poi Marco Bellavia è intervenuto dicendo: “É già pronta la lista nozze, è arrivato il frullatore”. Chissà che le nozze non siano davvero nei loro piani futuri.