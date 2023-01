“Lo amo, ma…”, Antonino Spadaccino svela tutto | Lui è famosissimo

Antonino Spadaccino non ha mai parlato dei suoi amori, ma alla fine si è arreso e ha rivelato di essere innamorato di un uomo famosissimo, che conosciamo tutti. Si tratta però di una persona già impegnata, e per questo motivo il ragazzo sta soffrendo per questo amore così complicato.

È diventato famoso dopo aver vinto la quarta edizione di Amici di Maria De Filippi e da quel momento ha conquistato gli italiani: Antonino Spadaccino ne ha fatta di strada dal 2004 a oggi e la sua carriera è ormai inarrestabile. Di recente, lo scorso novembre, ha anche vinto la dodicesima edizione di Tale e quale show, dimostrando ancora una volta il suo immenso talento.

Antonino ha sempre avuto la passione per la musica e deve tutto a suo padre, grazie al quale si è avvicinato a questo mondo che gli ha dato tanto. Prima di arrivare ad Amici di Maria De Filippi aveva partecipato ad altri concorsi canori, facendosi conoscere nel settore.

Antonino Spadaccino: un amore senza futuro

Ospite a Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin ha rivelato che la sua carriera non è sempre stata rose e fiori come molti possono pensare. Ha spiegato infatti che il suo aspetto “cicciottello” e il suo orientamento sessuale sono stati un problema per lui subito dopo la vittoria ad Amici: molte trasmissioni non lo chiamavano e non veniva scelto per eventi importanti.

È stato per lui un periodo molto buio, che gli ha fatto rivalutare le sue scelte e lo ha messo in una posizione molto difficile. Ma Antonino ha deciso di non arrendersi e non avrebbe potuto fare scelta migliore: il suo nome ormai lo conoscono tutti e ora si gode i frutti del suo talento.

Oggi si dice sereno e in pace con se stesso. Vive con sua madre, Silvia, la quale è stata purtroppo colpita da una brutta malattia, e ora si sta facendo in quattro per poterla aiutare. Nonostante le difficoltà, Antonino riesce comunque a vedere l’aspetto positivo delle cose e proseguire coltivando la sua passione per la musica.

Ma se oggi è riuscito a superare i problemi derivanti dalla discriminazione, ecco che emergono le questioni di cuore: Antonino Spadaccino ha rivelato di essere profondamente innamorato di un uomo, che però è già impegnato e non sembrerebbe ricambiare.

Il cantante ha scelto di non rivelare l’identità del suo amore, anche perché si tratta di una persona molto famosa. Deianira Marzano, esperta di gossip, è però riuscita a ottenere qualche informazione e, secondo alcune voci vicine all’artista, sembrerebbe che l’amore proibito di Antonino sia Gilles Rocca.

L’uomo aveva partecipato a L’isola dei famosi e poi si era ritirato perché si era reso conto di non reggere la lontananza dalla moglie e dagli affetti. Sembra quindi che sia proprio lui il sogno proibito di Antonino.