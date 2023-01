Riesci a trovare la lepre? Solo in pochissimi risolvono l’enigma | Illusione ottica

Sei in grado di vedere la lepre che si nasconde dietro queste foto? Pochissimi riescono a farlo: scopri se sei tra i pochi che hanno questa capacità.

Le foto sottostanti nascondono degli indovinelli difficili da scovare. Pochissime persone riescono ad arrivare al termine del gioco.

L’obiettivo è trovare la lepre nascosta. E tu riusciresti a farlo in pochi secondi? Vince chi trova la lepre nascosta in meno di 15 secondi. Ecco le foto in cui cercare.

Trova la lepre nascosta

Le sfide visive possono essere buoni alleati per allenare la mente e tenerla sempre viva e attenta. Questo veloce gioco, per quanto possa sembrare facile riescono a superarlo davvero in pochi.

Non tutti, infatti, riescono a vedere la lepre che si nasconde nelle foto. Le illusioni ottiche possono essere abili ingannatrici e in questo caso funzionano molto bene.

Vale la pena provarci, però. Questo tipo di sfide allenano la mente e possono essere un buon motivo per mettersi in gioco. Un modo per distrarsi dalla quotidianità, giocando in modo intelligente. Ecco cosa prevede la sfida della lepre.

Partiamo dal presupposto che il cervello a volte sbaglia e potrebbe percepire come reale ciò che è un’illusione visiva. Potenzialmente si potrebbero vedere linee laddove ci sono delle curve, movimenti dove ci sono segni statici.

Insomma, la nostra percezione può variare di molto confronto alla realtà. Questo genere di situazioni si chiamano illusioni ottiche.

In realtà questi fenomeni si chiamano trompe-l’oeil: ciò che si crede di vedere è diverso da ciò che realmente è. Alcuni di questi trompe-l’oeil sono famosissimi e facili da scovare: li possiamo trovare nei libri di semiotica, sulle settimane enigmistiche, nei libri dei bambini.

Un esempio famoso è il disegno della vecchia che guardato da un altro punto di vista diventa una giovane donna. Di seguito scoprirai una sfida visiva molto difficile che ti permetterà di metterti alla prova: come te la cavi con i trompe-l’oeil?

L’immagine di seguito raffigura un paesaggio invernale in cui due persone sciano insieme allegramente. L’obiettivo della sfida è individuare un elemento nascosto in questa foto, che in pochi vedono. Si tratta della lepre. Si vince se si riesce a trovarla entro i primi 15 secondi. Solo pochi, osservando con attenzione, riescono.

Ci sei riuscito? Complimenti! In caso contrario, ecco come trovarla.

La soluzione

Spesso l’apparenza inganna: bisogna essere in grado di cambiare punto di vista per vedere una nuova immagine. La lepre che stavamo cercando nella foto non è affatto nitida o semplice da vedere come le sagome dei due allegri sciatori.

Il simpatico roditore si cela nelle forme create dalle braccia della ragazza con la schiena del ragazzo. Inoltre, la sua posizione orizzontale potrebbe rendere ancora più arduo trovarla. Non si presenta in verticale come ci si aspetterebbe.

Insomma, un’illusione ottica può sembrare un gioco per bambini, ma in realtà richiede impegno e attenzione.