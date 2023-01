Pier Silvio Berlusconi fotografato con un’altra | L’imprenditore con una donna più bella e più giovane della Toffanin

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono forse tra poche coppie famose a essere rimasti insieme tanto tempo, ma sembra che le fondamenta del loro amore stiano tremando. L’amore che sembrava indistruttibile sta per crollare?

Come abbiamo più volte raccontato il 2022 è stato l’anno delle rotture e come abbiamo visto sono state molte le coppie che si sono lasciate e in qualche caso tra tanto gossip e polemiche. Per quanto riguarda Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin la loro è sicuramente l’eccezione che conferma la regola. I due sono insieme da tanti anni e hanno due figli ma a quanto pare c’è aria di crisi e la causa sarebbe un’altra donna, ma di chi si tratta? A quanto pare sarebbe più bella e più giovane di Silvia.

Pier Silvio Berlusconi ha iniziato la sua carriera nel 1992 e iniziò nell’area marketing di Italia 1 quando è entrato a far parte dell’area marketing di Italia 1 e in breve la sua carriera prese il decollo fino alla vicepresidenza della Mediaset.

Prima di conoscere Silvia Toffanin, però, il giovane Berlusconi è stato sposato con Emanuela Mussida dalla quale ha avuto la sua primogenita Lucrezia Vittoria nata nel 1990. La storia con Silvia Toffanin è iniziata, invece, ufficialmente nel 2002 e i due hanno avuto due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Nel corso degli anni i due sono stati senz’altro una coppia esemplare che ha sempre dimostrato grande stima reciproca.

Anche Silvia Toffanin come suo marito ha una brillante carriera e dagli esordi come letterina ne sono passati di anni fino alla conduzione di Verissimo. Silvia è anche un esempio come madre di famiglia, dal momento che non ha realizzato soltanto l’aspetto professionale della propria vita ma anche quello privato.

Pier Silvio e Silvia sono una coppia molto riservata e, infatti, non sono comparse molte foto di loro insieme o di tutta la famiglia e questo è normale se pensiamo a quanto sono esposti entrambi per la fama che hanno raggiunto, il primo alla direzione di una grande azienda, la seconda come conduttrice di uno dei programmi di punta proprio di Mediaset. Ovviamente vista la loro fama il gossip è attivo anche su di loro e se ne dicono tante. Per esempio il fatto che loro non si siano mai sposati fa parlare i malpensati, che si domandano cosa ci sia sotto. E di recente è circolata appunto la notizia del terzo incomodo ma sarà vero?

Chi è la bellissima donna che si è messa tra Toffanin e Berlusconi?

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, oltre vent’anni di relazione e due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina eppure nessun anello a sugellare il rapporto, i due non si sono mai sposati, ma perché? Come abbiamo detto, sono entrambi molto riservati. A spiegare le motivazioni del fatto che non sono mai convolati a nozze è stata proprio Silvia, con queste parole:

“Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Un giorno sono incinta, il giorno dopo no. Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così”.

Pier Silvio Berlusconi ci aveva visto giusto sulla sua compagna, sapeva che avrebbe ottenuto grandi risultati e che sarebbe stata un’ottima presentatrice. Non a caso Verissimo va in onda in doppio appuntamento ogni sabato e domenica.

Per quanto riguarda la “donna” che si sarebbe messa tra Lei e Pier Silvio, altri non è che la primogenita di lui, proprio Lucrezia Vittoria. La ragazza oggi ha 32 anni ed è una bellissima ragazza. La cosa non sorprende dal momento che sua madre Emanuela è un’ex modella.

Lucrezia viene spesso fotografata insieme a suo padre con il quale ha un mantenuto un ottimo rapporto. Talvolta, durante questi incontri padre e figlia si ritrovano anche in presenza della stessa Silvia con la quale la ragazza va molto d’accordo.

Lucrezia non è interessata al mondo dello spettacolo e non le piace stare sotto i riflettori al punto che non ama neppure i social.