Francesca Chillemi, quello che è successo l’ha distrutta: carriera spezzata | Adesso deve fare i conti con…

Una carriera spezzata quella di Francesca Chillemi che dopo l’accadimento ne è rimasta distrutta, ma adesso deve fare i conti con…

Da mercoledì 24 aprile, su Mediaset Infinity, sono disponibili in streaming i primi tre episodi della seconda stagione di Viola come il mare. La serie vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

Proprio per presentare la serie, i due protagonisti sono stati ospiti a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin.

Ciò che è successo a Francesca Chillemi l’ha davvero distrutta. A raccontarlo è la stessa attrice ed ex Miss Italia.

La carriera di Francesca Chillemi spezzata in un istante.

Il racconto di Francesca Chillemi a Verissimo: la vita e la carriera dell’attrice ed ex Miss Italia ripercorse nella trasmissione di Silvia Toffanin

Nata in provincia di Messina nel 1985, Francesca Chillemi è un’attrice, conduttrice televisiva, personaggio televisivo ed ex modella italiana. Dopo essere stata eletta Miss Italia nel 2003, la carriera di Francesca è decollata. Grazie alla visibilità che ha ottenuto con la vittoria al concorso di bellezza, è riuscita a farsi strada nel mondo dello spettacolo e della televisione.

Nell’ultimo decennio ha intrepretato diversi ruoli in importanti fiction e serie televisive. Nel 2022 è entrata a far parte del cast della serie Viola come il mare, nel ruolo della giornalista Viola Vitale, al fianco di Can Yaman. Per promuovere la seconda stagione della serie, Chillemi e Yaman sono stati invitati alla puntata di Verissimo. In questa occasione, Francesca ha raccontato la sua vita e le sue difficoltà.

Francesca Chillemi si racconta a Verissimo: le esperienze difficili e il nuovo entusiasmante viaggio

Francesca Chillemi è molto seguita sui social network. Il suo profilo Instagram conta un milione e mezzo di follower e i suoi post sono sempre accompagnati da commenti di apprezzamento e like. Nonostante oggi l’attrice sia così amata e conosciuta, l’inizio della sua carriera non è stato così facile. La sua carriera sembrava “distrutta” ancor prima di iniziare. Chillemi ha infatti raccontato in un’intervista come i momenti difficili dei primi anni l’abbiano portata a pensare di lasciar perdere il mondo dello spettacolo.

In particolare, il lavoro come attrice si è rivelato per lei un’esperienza bella e inaspettata, ma estremamente faticosa. All’inizio, la giovane Chillemi si sentiva giudicata in modo negativo, soprattutto per via dei numerosi provini andati male. Sembrava che nessuno l’apprezzasse e tutti i rifiuti ricevuti l’avevano distrutta. Poi, però, la sua carriera è decollata.

Francesca Chillemi ha imparato a fare i conti con un mondo del tutto diverso. Oggi, a distanza di anni, è pronta per affrontare un nuovo entusiasmante viaggio, la seconda stagione di Viola come il mare con Can Yaman.