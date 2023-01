Francesca Chillemi e Can Yaman | Spunta la verità sul loro rapporto: “Persone vicino mi giurano che…”

Francesca Chillemi fa una rivelazione sulle notti di fuoco tra lei e Can Yaman che ha scottato tutti: ecco cosa ha raccontato.

I due hanno lavorato insieme alla fiction Viola come il mare, che ha davvero appassionato il pubblico.

Interpretano i protagonisti attorno ai quali gira tutto: Francesca Chillemi veste i panni di una giornalista, mentre Can Yaman quelli di un ispettore. Entrambi lavorano insieme a un caso di omicidio.

La fiction ha conquistato il cuore degli italiani, che sperano che il loro rapporto sia vero anche fuori dai riflettori. I personaggi interpretati da Francesca e Can, lavorando insieme al caso di omicidio, si innamorano.

La speranza di molti è che quel tenero esista anche nella vita reale: i due formano una bellissima coppia che fa impazzire i fan.

Francesca Chillemi e Can Yaman: spunta un dettaglio inaspettato

Non tutti sanno che in questi mesi è stato rivelato un dettaglio che potrebbe raccontare di più del loro rapporto, togliendo ogni dubbio. In occasione del red carpet nella Mostra del Cinema di Venezia, Francesca Chillemi e Can Yaman hanno sfilato insieme.

I fan presenti hanno urlato a gran voce “Bacio”, invitandoli a baciarsi, ma i due attori non li hanno accontentati. Nonostante non ci sia stato il bacio, l’imbarazzo e la sintonia tra i due è parsa subito evidente.

A questo si sono sommate le voci secondo le quali la Chillemi e il suo compagno Stefano Rosso starebbero attraversando un momento di crisi a causa proprio dell’attore turco.

Non ci sono più dubbi

A questa voce si aggiunge quella di Alessandro Rosica, esperto di gossip, che fa una dichiarazione forte e dirompente.

“Persone vicino a Can Yaman mi giurano sia solo lavoro, per ora, anche perché lei dovrebbe essere sposata, ma questo non conta molto, conta che a casa di Can non ha mai dormito. A proposito di Can, ci sarebbe già un’altra per lui, anche se non sembra niente di serio, ma si vedono”.

Queste le parole dell’esperto di gossip, che confermerebbero il rapporto esclusivamente lavorativo tra i due.

Anche Can ha parlato di Francesca, invitando il pubblico ad essere gentile con lei:

“Devo chiedervi una cosa, dovete voler bene a Francesca. Io sono stufo del fatto che il pubblico femminile che mi segue, attacca, aggredisce ogni donna che mi è vicino. Mi raccomando. Francesca è un attrice top, è una bravissima persona, amatela”.

Insomma, sembra che tra i due non ci sia più di una forte amicizia e complicità lavorativa nata sotto le luci del set.