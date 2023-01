Gianluca Ginoble: che lusso! Lo invidiano tutti e lui non ha badato a spese | FOTO

Gianluca Ginoble vive nel lusso sfrenato e certe foto lo dimostrano! Il baritono del fortunato trio Il Volo non ha badato a spese per la sua casa e ha comprato un appartamento lussuosissimo dove vivere in pace, lontano dai paparazzi. Si tratta di una casa meravigliosa, da fare invidia a tutti.

Ora che ha raggiunto il successo, Gianluca Ginoble si è concesso tutti gli sfizi che prima non poteva permettersi. Il baritono de Il volo ha condiviso alcuni scatti della sua casa che hanno reso tutti invidiosi: si tratta di un appartamento bellissimo, curato nei minimi dettagli.

Di certo il ragazzo se lo merita: coi suoi due compagni di successi, Ginoble ha dato prova del suo immenso talento conquistando non solo l’Italia, ma il mondo intero. Il trio infatti ha fatto tour in tutta Europa e anche oltre, dopo il successo raggiunto con la vittoria al Festival di Sanremo del 2015 e la partecipazione all’Eurovision Song Contest, dove è arrivato terzo.

Gianluca Ginoble ha una casa da capogiro

I tre cantanti si sono conosciuti nel 2010 a Ti lascio una canzone e hanno deciso di collaborare per proporre un tipo di musica poco conosciuto, il pop operistico. Mai scelta fu più giusta della loro: Il Volo ha ottenuto grandissimi successi in tutto il mondo e non hanno intenzione di fermarsi.

Il trio è molto legato: i tre cantanti si supportano a vicenda e si considerano migliori amici. Tutti e tre sono piuttosto riservati circa la loro vita privata ed è molto difficile scoprire qualcosa sul loro conto. Eppure ogni tanto anche loro decidono di regalare ai fan qualche piccolo scorcio sulla loro vita, come ha fatto Ginoble con la sua casa da sogno.

Di recente infatti il baritono ha deciso di aprirsi un po’ di più sui social e condividere qualche scatto della sua vita di tutti i giorni. Originario di Roseto degli Abruzzi, oggi vive lì in una casa davvero meravigliosa. La si può intravedere in alcune foto che ha pubblicato nel corso di questi mesi.

Si tratta di un appartamento moderno e lussuoso, vicino a dove si trova la casa della sua famiglia, dove è cresciuto. Nelle foto si intravede un grande salotto, il pianoforte e parte della cucina. C’è poi anche una vetrata molto ampia da dove il cantante si gode il panorama sul paese.

Salta subito all’occhio quanto sia ben curato l’appartamento: tutto è studiato nei minimi dettagli, perfettamente in ordine. Un posto molto tranquillo dove rilassarsi senza però rinunciare alle comodità moderne. In casa di Ginoble c’è davvero tutto e il cantante non può proprio lamentarsi della scelta che ha fatto.