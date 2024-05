Cristiano Malgioglio, denuncia tremenda al famoso collega: “Mi ha copiato…” | L’accusa è molto grave

Cristiano Malgioglio ha sparato a zero proprio su un suo collega denunciandolo di averlo copiato e lo ha detto davanti a tutti. Accusa gravissima.

Cristiano Malgioglio, icona pop della musica italiana, ha recentemente fatto scalpore con delle dichiarazioni piuttosto pesanti nei confronti di un collega, accusandolo pubblicamente di una questione gravissima. Questo episodio ha scosso il mondo dello spettacolo e ha sollevato molte polemiche.

Durante la sua partecipazione al programma televisivo “Verissimo”, Malgioglio si è raccontato, rivelando alcuni aspetti della sua vita privata e della sua professione. Tuttavia, il momento più controverso è stato quando ha deciso di affrontare direttamente un argomento scottante. Intanto, il grande artista ha deciso fare l’intervista dopo diverso tempo senza occhiale da sole proprio perché voleva apparire il più possibile sincero e parlare con il cuore.

Inoltre, durante l’intervista in cui ha percorso le tappe della sua carriera e ha confessato che il passare degli anni ha dovuto fare a patti con la consapevolezza che prima o poi dovrà abbandonare questo lavoro. Comunque nell’intervista c’è stato spazio anche per le rivelazioni personali: c’è un uomo nella sua vita di nazionalità turca con cui le cose, al di ogni scaramanzia, stanno procedendo.

C’è qualcosa che, però, ha fatto andare su tutte le furie Malgioglio: nel mirino il comportamento di un famosissimo cantante, un tempo suo amico. Cristiano lo ha oramai detto a tutti, denunciando una situazione insostenibile. L’artista in questione l’avrebbe copiato spudoratamente scatenando la rabbia di Malgioglio e dando vita ad uno sfogo senza pari.

Chi è il famigerato collega?

Malgioglio ha accusato un suo collega di aver copiato una sua canzone, dichiarando di aver scoperto questa “caduta di stile” e di volerne parlare pubblicamente. Stiamo parlando niente di meno che di Mahmood il quale solo qualche mese fa ha distribuito un singolo “cocktail d’amore” il cui titolo sarebbe uguale a quello dello stesso Malgioglio in una canzone scritta per Stefania Rotolo. Una volta appreso “del plagio” mentre era in Turchia Cristiano ha rilasciato alcune dichiarazioni di sdegno nei confronti di Mahmood, non perdonandolo per questo “affronto”.

“Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi ‘Nel blu dipinto di blu’. Non si può fare, mi fa infuriare.” Queste le parole dell’artista nei confronti del giovane cantante sardo. Insomma, una rottura tra i due difficilmente risanabile. Ma la replica di Mahmood non si è fatta attendere troppo.

La reazione di Mahmood

Mahmood ha poi confessato in un’intervista a Rds la vera ispirazione dietro al titolo del suo brano. Ha raccontato di come il nome del pezzo sia nato durante una sua serata in un locale a Berlino, chiamata proprio “Cocktail d’amore”, ispirata proprio al mezzo di Malgioglio. Ha sottolineato che la sua canzone non era affatto un plagio, ma si ispirava a un evento reale e significativo oltre che in qualche modo omaggiava il lavoro di Cristiano Malgioglio.

L’artista ha poi concluso invitando Malgioglio a essere felice di questa citazione perché la sua canzone sta portando gioia a molte persone. Questo episodio pare aver messo fine alla controversia, dimostrando che, nonostante le tensioni e le accuse, la musica può essere un mezzo per riconciliarsi e superare i contrasti. Non è chiaro in che rapporti siano: certo è che la questione è delicatissima. E voi da che parte state?