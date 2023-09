News Cristiano Malgioglio: “Solo cinque mesi di vita” parla il medico, situazione drammatica | È disperato Di Mia Lonigro - 13

Una notizia terribile aleggia sulla vita di Cristiano Malgioglio che in lacrime si confessa in televisione. Cosa sta succedendo.

E’ letteralmente impossibile non conoscere Cristiano Malgioglio, grande autore e cantante della musica italiana che negli ultimi anni si è improvvisato personaggio televisivo eclettico. L’uomo ha composto tra le canzoni più belle della nostra tradizione musicale e ha collaborato con le più note dive nostrane come Mina o Patty Pravo.

Attualmente l’uomo si occupa anche molto di televisione: dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi e per bene due volte al Grande Fratello, Malgioglio è diventato giudice di Tale e quale Show il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1 che mette alla prova diversi Vip nell’imitare celebrities famosissimi.

Ospite in vari salotti, Malgioglio qualche tempo fa ha rilasciato un’intervista davvero sconcertante durante la quale ha fatto una confessione che ha spiazzato sia la presentatrice che tutto il pubblico.

L’artista ha parlato di un grave problema di salute che lo ha visto protagonista ma che grazie a Dio ora sembra essere un lontano ricordo. La paura di non farcela è stata tanta ma ora è pronto per raccontare il suo doloroso percorso.

L’intervista a Cristiano Malgioglio

Nel salotto di Silvia Toffanin Malgioglio ha parlato di svariate cose anche della sua carriera strabiliante e di quando pensa di abbandonare il suo lavoro per godersi la meritata pensione.”Fra qualche anno, non so, andrò in pensione. Finché la mia immagine regge bene, io rimango, ma appena inizio a vedermi un po’ patetico, me ne vado…“.

E ancora: ” “A volte dico: ‘Non so se mi merito tutto questo’… Però a volte dico di sì, perché nella mia vita ho fatto tanti sacrifici, nessuno mi ha mai regalato niente, ho fatto tutto da solo. Soprattutto, all’inizio, per mantenere il mio personaggio”. Malgioglio ha poi fatto accenno alla sua figura rivoluzionario nella musica: “Io avevo un linguaggio diverso da tutti gli altri: parlavo di amore, ma il mio linguaggio non aveva né maschile, né femminile. Sono stato il primo a parlare di omosessualità. Il mio modo di essere così stravagante a volte non mi ha premiato…“.

Il racconto della malattia

L’artista, però, durante un’altra trasmissione ha fatto una confessione molto personale che ha messo in luce la sua grande forza d’animo. “Grazie a Carlo Conti mi sono ripreso da un momento particolare… Quando sono venuto qua da te, e mi hai fatto la sorpresa del Professor Mercuri, luminare di dermatologia, ho ricevuto tantissime mail di ringraziamento“, ha dichiarato nel corso della puntata “A ruota libera…” di Francesca Fialdini. Ma ha anche aggiunto che dopo una mappatura dei nei gli hanno trovato un pericoloso mielanoma: “Se non avessi incontrato lui, o se lo avessi trascurato, perché dovevo partire in Brasile per la promozione del disco, sarei morto“, ha confessato.

“Quando lui mi ha visto, mi ha detto che dovevo operarmi subito. Quando mi ha detto che potevo avere 5 mesi di vita, sono impazzito!. Mi facevo la barba e incominciavo a piangere. Grazie a Dio non ho fatto la chemio, sono passati 5 anni, ed è passato tutto…“. Tutto si è poi risolto al meglio ma l’artista ha lanciato un messaggio importante: “La prevenzione è molto importante, ma a volte non c’è niente da fare, arrivi comunque in ritardo. A volte sono malinconico per questo… Ma, per fortuna, ho una forma di follia!“.