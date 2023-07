News Cristiano Malgioglio irriconoscibile da giovane | Dalla foto non sembra lui Di Ambra Ferri - 13

Avete mai visto Cristiano Malgioglio da giovane? Con quei capelli folti, ricci e neri è praticamente irriconoscibile!

Guardando la foto non direste mai che lui, eppure si tratta proprio di Cristiano Malgioglio. Lo showman più amato d’Italia è tornato a far parlare di sé per via di uno scatto che sta circolando sul web nelle ultime ore.

Il mondo dei social è rimasto incantato dalla bellezza di Malgioglio da giovane e dalle numerose differenze fisiche rispetto ad oggi, a partire dai capelli che erano molto neri e folti, persino ricci!

E voi, sareste stati in grado di riconoscerlo? Ecco a quando risale lo scatto e in quale momento della sua vita si trovava.

Il cambiamento di Cristiano Malgioglio

Il look che sfoggiava da giovane è ben diverso da quello con cui siamo abituati a vedere oggi Cristiano Malgioglio. Lui è uno degli showman più amati di sempre che per via della sua poliedricità ricopre diversi ruoli nel mondo dello spettacolo, a partire dal cantante, passando per lo scrittore fino a quello di opinionista. Grazie al suo immenso talento e alla sua carismatica personalità è riuscito a crearsi una carriera nel nostro paese intorno agli anni 70 e da quel momento non ha mai smesso di comparire sul piccolo schermo.

É facile riconoscere Cristiano Malgioglio, non solo per il suo talento ma anche per il suo look inconfondibile e sempre eccentrico. Ecco perché le immagini del passato che mostrano un ragazzo dalla personalità più mite con tratti esteici profondamente diversi hanno stupito gli italiani.

Lo scatto fa parlare il mondo del web

La foto apparsa sul web ritrae Malgioglio da giovane: mentre ad oggi i suoi capelli sono scuri, caratterizzati da un enorme ciuffo bianco, durante la giovinezza aveva una chioma riccia folta, di colore nero corvino. Insomma, un’immagine profondamente diversa da quella di oggi. Non solo foto, cristiano Malgioglio appare anche in molti video disponibili in rete, in particolare su Youtube, che lo ritraggono da giovanissimo alle prime armi con il mondo dello spettacolo.

Ad oggi è uno degli opinionisti più richiesti di sempre, perché con la sua ironia e la sua schiettezza è in grado di conquistare ogni target di pubblico e allo stesso tempo portare allegria negli studi televisivi. Lo abbiamo visto appassionare gli italiani come concorrente del Grande Fratello Vip, ma anche come giudice di ballo e canto ad Amici di Maria De Filippi e in ogni occasione ha sfoggiato il suo immenso sapere in diversi campi dell’arte, che da sempre caratterizza la sua vita.