News Test d’intuizione: capisci chi è la madre del bambino? | In pochi ci arrivano Di Marina Drai - 12

Chi è la vera madre del bambino nell’immagine? Mettiti alla prova con questo test d’intuizione tutt’altro che semplice.

L’estate è il momento migliore per mettere alla prova il proprio livello d’intuizione: sdraiati sotto l’ombrellone o in una pausa da lavoro potete dedicarvi a test e piccoli enigmi per scacciare temporaneamente il caldo e concentrarvi sui giochi.

I test d’intuizione e di logica sono tra i più amati tra chi apprezza questo tipo di passatempo, perché non necessitano altro che buone capacità di osservazione e di ragionamento, senza calcoli troppo complessi; questo però non significa che gli enigmi siano facili, anzi: in molti casi sono più difficili dei test matematici!

Molte persone usano gli enigmi per tenere la mente allenata ed evitare che “invecchi”. Chiunque può cimentarsi in questi giochi e migliorare nel tempo, superando i limiti che si era imposto.

Il consiglio è di fare questi test tutti i giorni o quasi per non perdere mai i progressi raggiunti. Tenersi sempre in allenamento è un ottimo modo per migliorare e diventare sempre più bravi nella risoluzione degli enigmi di logica.

Test: chi è la madre del bambino?

Il test di oggi è una prova d’intuizione in cui non serve possedere conoscenze matematiche approfondite o fare dei calcoli particolari. Bisogna rispondere a una “semplice” domanda: chi è la mamma del bambino? Per capirlo dovete osservare bene l’immagine e andare alla ricerca di ogni particolare utile a risolvere l’enigma.

Guardate bene il bambino e la posizione delle due donne: cosa notate? Ci sono alcuni particolari che possono togliervi ogni dubbio. Quando li troverete, la risposta sarà lampante, ma prima dovete appunto capire cosa differenzia le due donne e se il bambino ha qualche particolare che potrebbe darvi un indizio. Ci siete riusciti? Scorrete per leggere la soluzione.

Soluzione

Eccoci dunque alla soluzione dell’enigma: la madre del bambino è la donna sulla sinistra. Ci sono due diversi motivi per cui è chiaro che sia lei: il primo, il più immediato, è che il bambino sta giocando rivolto verso di lei; ciò significa che ha fiducia in quella donna perché la conosce bene e si sente protetto dal suo sguardo.

Il secondo indizio sta nel modo in cui le due donne tengono le gambe: mentre la donna a destra è più rilassata, quella a sinistra è pronta ad alzarsi in caso di bisogno. Il suo corpo, per di più, è proteso in avanti pronto a scattare se il bambino la chiamasse o si dovesse fare male. Allora? Lo avevate capito o non avevate fatto caso a questi particolari?