News Ondata di caldo africano sull’Italia: ecco quando si abbasseranno le temperature Di Ambra Ferri - 14

Quando passerà questa ondata di caldo insopportabile? É la domanda che si stanno facendo tutti negli ultimi giorni: ecco cosa sapere.

Chi non sopporta le temperature alte si sta chiedendo quando finirà il calvario di questi giorni, caratterizzati da giornate caldissime in tutta la nostra penisola. Basta pensare che alcune regioni, come ad esempio la Sardegna, nelle scorse ore hanno toccato anche picchi di 41°C.

Non solo località di mare, anche le città sono state travolte dall’arrivo del Nino, che rende insopportabile la vita all’aria aperta. Sono giornate caratterizzate da afa e umidità: tante le persone che chiamano il 188 per via di malori improvvisi, altrettante quelle che rinunciano a una passeggiata per paura di stare male.

Attualmente, ci troviamo solo nella prima fase di quella che potrebbe essere la più intensa ondata di caldo della stagione. Gli esperti vedono le temperature salire ulteriormente nei prossimi giorni, a conferma che l’anticiclone africano si sta posizionando con forza nel Mediterraneo e quindi a casa nostra.

Le temperature delle prossime settimane

Se vi state chiedendo quando tutto questo finirà, sappiate che l’attuale sistema di alta pressione rimarrà stabile sul territorio per almeno i prossimi giorni. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana per tornare a respirare con l’arrivo del fresco.

Arrivano buone notizie, in parte, per gli abitanti del nord Italia: le loro regioni potrebbero presto essere interessate da temporali, talvolta molto pericolosi e accompagnati da grandine. Nel resto d’Italia, invece, le temperature saranno particolarmente elevate, soprattutto nel sud e sulle isole maggiori. Le giornate più calde saranno nel weekend del 15 e 16 luglio, quando si toccheranno anche i 44°C.

Caldo anomalo: come combatterlo

Stando agli studi condotti dagli esperti, l’ondata di fresco si farà attendere ancora un po’: al momento, non sono previsti abbassamenti di temperatura stabili, se non per via di qualche temporale passeggero nel nord Italia. Ci aspettano almeno altre due settimane di caldo torrido. In particolare, le giornate dal 17 al 23 luglio saranno caratterizzate da temperature nettamente alla norma.

La settimana successiva, dal 24 al 30 luglio, il clima anticiclonico che ha travolto l’Italia dovrebbe indebolirsi leggermente, e potremmo vedere qualche abbassamento di temperatura. Stanodo alle previsioni a medio-lungo termine, dal 31 luglio al 06 agosto potremo tirare un sospiro di sollievo: anche se le temperature continueranno a rimanere sopra la norma, dovrebbero scendere leggermente. Non resta che attendere che El Nino abbandoni definitivamente il nostro paese: nel frattempo, il consiglio è quello di bere tanta acqua e stare a casa durante le ore più calde della giornata.