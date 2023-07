News Giorgia dice definitivamente addio alla musica | Il motivo lascia tutti spazzati Di Mia Lonigro - 12

Giorgia ha in mente qualcosa di nuovo per il suo lavoro: le sue dichiarazioni scioccano tutti. Molla la musica?

Giorgia Todrani, nota semplicemente come Giorgia, è tornata solo ora più forte che mai dopo una lunga pausa dalla scena musicale. La cantante italiana ha recentemente partecipato al Festival di Sanremo 2023, dove ha mostrato al mondo la sua rinascita artistica e personale.

In seguito ad un periodo di sette anni di assenza, Giorgia ha pubblicato il suo ultimo album intitolato “Blu”, rivelando le sue difficoltà artistiche durante quel momento alquanto turbolento.

In un’intervista al Corriere della Sera, la cantante ha rivelato apertamente la sua lotta interiore: “Ho passato un periodaccio. Piangevo davanti al pianoforte e al computer, buttavo via tutto quello che scrivevo… Ho anche pensato di ritirarmi. Non avevo più punti di riferimento.”

Queste parole toccanti rivelano la profonda crisi che l’artista ha attraversato, ma testimoniano anche la sua determinazione a superare le avversità. Durante il suo periodo di pausa, Giorgia ha dedicato tempo ed energia a se stessa. Ha iniziato a studiare e ha acquisito una nuova prospettiva sulla sua carriera.

Le dichiarazioni di Giorgia

Nella stessa intervista al Corriere della Sera ha poi confessato: “È cambiato tutto in questi anni e mi sono dovuta reinventare. Mi sono messa a studiare e ho capito che il mio posto è il passato, ma con uno sguardo contemporaneo.” Questa consapevolezza ha, però, gettato le basi per la sua rinascita artistica e per l’esplorazione di nuove frontiere nella sua carriera.

Non solo Giorgia ha ripreso il suo cammino nella musica, ma ha anche cercato nuove opportunità di esprimersi attraverso altre forme d’arte. Ad aprile 2023, ha fatto il suo debutto come attrice nel film di Rocco Papaleo intitolato “Scordato”. Questa svolta è un segno tangibile del suo desiderio di esplorare nuove sfide e di crescere come artista.

L’addio alla musica per Giorgia?

Ma cosa ci riserva il futuro per Giorgia? È possibile che la cantante voglia cambiare completamente lavoro? È difficile dire con certezza, ma ciò che è evidente è che Giorgia è in un momento di grande trasformazione. La sua partecipazione a “Scordato” potrebbe essere solo l’inizio di un nuovo capitolo, aprendo la strada a nuove opportunità cinematografiche o teatrali.

Tuttavia, la musica rimane al centro della sua anima. Indimenticabile la sua interpretazione all’ultimo Festival di Sanremo in cui ha dato prova di quel talento incredibile che l’ha sempre contraddistinta. Per non parlare poi del duetto messo in scena insieme ad un’altra grandissima musicista, Elisa, con la quale ha presentato un medley dei loro pezzi più di successo. Sebbene Giorgia abbia moltissimi talenti sarebbe un peccato se la donna lasciasse la musica, luogo in cui si esprime al meglio, soprattutto ora che pare aver trovato di nuovo una via di espressione.