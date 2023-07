News Attenzione alle onde quadrate! È un fenomeno pericolosissimo | Scappa subito Di Ambra Ferri - 12

Ti è mai capitato di essere al mare e notare delle onde quadrate? Ecco perché dovresti scappare subito: sei in una situazione di pericolo!

Quando siamo al mare nel totale relax a volte non si notano i pericoli imminenti. La natura è indomabile, ma noi possiamo imparare a riconoscere quando è il momento di farci da parte e lasciare che si sprigioni.

Il fenomeno di cui parliamo oggi si chiama mare incrociato e si verifica quando visivamente notiamo delle onde quadrate nell’acqua. Si tratta di un fenomeno pericoloso, impressionante e allo stesso tempo spaventoso, che potrebbe mettere a rischio la nostra sicurezza.

Le onde quadrate si verificano spesso in un punto specifico dell’oceano Atlantico, al largo dell’ Ile del Re. Gli abitanti dell’isola, che appartiene alla Francia, assistono con regolarità a questo spaventoso fenomeno, che si verifica ai piedi del faro. Se anche tu dovessi vederle, allora è meglio scappare subito: ecco perché.

Mare incrociato: quando si verifica e perché

All’apparenza può sembrare un evento soprannaturale o un’illusione ottica, proprio perché sembra impossibile che l’acqua possa creare dei quadrati perfetti. In realtà, il fenomeno delle onde quadrate è molto naturale e si rifà all’indomabilità della natura. Nonostante agli occhi dell’uomo rappresentino un vero spettacolo, si tratta di un fenomeno molto pericoloso, che si sviluppa quando due onde provenienti da direzioni diverse, incontrandosi all’improvviso, formano una specie di griglia sulla superficie dell’acqua.

Secondo gli esperti, queste onde sono molto pericolose poiché arrivano da tutte le direzioni e per l’uomo diventa difficile tornare a riva. Basta pensare che è complicato domare questo tipo di onde persino per una barca. Infatti, possono rendere decisamente instabile l’imbarcazione con i loro movimenti incontrollabili.

Come comportarsi con il mare incrociato

Se vi trovate in barca in un mare caratterizzato da onde incrociate, è bene ridurre la velocità, cercare di mantenere una rotta stabile e aspettare che questo fenomeno passi. In sostanza, si tratta di un particolare mare agitato che può essere molto insidioso per l’uomo, motivo per cui gli esperti consigliano di uscire velocemente dall’acqua e allontanarsi il più possibile dalla riva.

Se si verifica il mare incrociato, sappiate che vi trovate in una situazione di pericolo e, per quanto non possiate combatterla, potete imparare a riconoscerla e salvare voi stessi oltre che le persone attorno. Quando queste onde appaiono spesso attirano la curiosità dei bagnanti, ignari del pericolo che nascondono. Ricordatevi che quelle forme così affascinanti si creano per via di fortissime correnti che smuovono l’acqua, donandogli forme perfettamente simmetriche, ma davvero pericolose!