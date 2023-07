News Meteo impazzito: luglio sarà un disastro dai 40° al freddo | Pericolosi sbalzi termici Di Marina Drai - 6

Il meteo sembra essere impazzito con questi passaggi continui da caldo a freddo. Cosa dobbiamo aspettarci da luglio?

Che il meteo sia un po’ instabile può succedere, ma si era vista poche volte un’estate così “pazza”. Maggio è stato un mese in cui il caldo è stato un grande assente, e a giugno le instabilità sono proseguite senza sosta.

Dopo il caldo afoso che ha caratterizzato la penultima settimana di giugno, il fine mese è tornato a essere instabile e ha portato rovesci in diverse parti d’Italia. Le vacanze degli italiani appaiono sempre più a rischio, almeno finché il meteo non deciderà di stabilizzarsi.

Fortunatamente adesso le temperature sono ancora sopportabili in gran parte d’Italia, fatta eccezione per le grandi città dove si soffre maggiormente il caldo estivo. Un aspetto positivo dell’instabilità generale sono le notti tutto sommato fresche e ventilate in gran parte delle regioni italiane.

Questo momento di respiro potrebbe però non durare a lungo, almeno secondo le ultime previsioni: luglio potrebbe cambiare le carte in tavola e portare con sé un caldo africano molto difficile da sopportare. Ecco che cosa dicono le previsioni.

Meteo luglio: Italia rovente

Purtroppo le previsioni di questo mese non portano buone notizie: sembra che nei prossimi giorni arriverà una nuova ondata di caldo e questa volta durerà molto più a lungo delle altre. Secondo il meteo del mese, entro il 6 luglio il caldo dovrebbe tornare su tutta la penisola e raggiungerà il picco massimo tra l’11 e il 12 del mese.

Questa ondata di calore durerà fino a fine mese. Sono previste instabilità su diverse regioni, ma il trend principale sarà proprio quello del caldo afoso a causa dell’anticiclone africano pronto a tornare. Le massime supereranno i 33 gradi. Il 13 e il 14 si prevede un lieve calo, ma i valori rimarranno comunque elevati.

Un’estate piena di cambiamenti

Se è vero che anche questa estate sarà caratterizzata da un caldo esagerato, è altrettanto vero che quest’anno le instabilità hanno fatto da padrone del meteo. Non sono mancati e non mancheranno temporali improvvisi e giorni di maltempo che contribuiranno ad abbassare un po’ le temperature, ma purtroppo non molto a lungo.

Per affrontare al meglio l’estate sentiamo di dover rinnovare i consigli più utili per la stagione, ovvero bere molto e mantenersi idratati, non uscire nelle ore più calde, riposare adeguatamente e mangiare molta frutta e verdura per assumere i sali minerali di cui il corpo ha bisogno. Questi consigli valgono per tutti ma devono essere seguiti soprattutto dai soggetti più deboli, come gli anziani e i bambini.