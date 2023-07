News Tomaso Trussardi ritrova l’amore, Michelle lontano ricordo | Incastrato dalle FOTO Di Ambra Ferri - 11

Trussardi trova l’amore e sostituisce definitivamente Michelle: ecco chi gli fa battere il cuore e lo riempie di affetto.

Come si suol dire, chiusa una porta si apre un portone. É quanto accaduto tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: quest’ultimo, infatti, avrebbe trovato un nuovo amore, dimenticando per sempre Michelle.

Nonostante i due si fossero separati da qualche anno, sembravano destinati a tornare insieme. I fan della coppia saranno delusi dall’ultima scoperta: Tommaso Trussardi ha una nuova fiamma ed è molto coinvolto.

Chi credeva che lui Michelle formassero la coppia perfetta si sbagliava, e chi spera che un giorno tornino insieme, forse deve abbandonare questo sogno. Le cose sono molto diverse da come ci si aspettava.

Tomaso Trussardi si è innamorato?

Sappiamo che Michelle e Tommaso sono rimasti in buoni rapporti per il bene delle figlie, tanto che spesso sono stati paparazzati insieme mentre andavano al parco con le bambine o a prendere un gelato. “I bambini sono più intelligenti emotivamente degli adulti, sono puri, e tutte le cose non dette gli arrivano – ha detto Michelle, spiegando perché hanno deciso di comune accordo di gestire così la situazione -. Bisogna essere sinceri: quando arriva il momento in cui ti rendi conto che la coppia amorosa non può più andare avanti, resta quella genitoriale e ai bambini spieghi che l’amore per loro va oltre e che la famiglia resterà per sempre”, racconta la conduttrice.

“Chi arriva a separarsi aveva sicuramente una quotidianità non semplice da gestire insieme – aggiunge -. In ogni caso, dire che le mie figlie non hanno sofferto per la separazione sarebbe falso. Sono figlia di separati anche io, e so bene che è un dolore immenso. Come so che non si smette mai di sperare, fino all’ultimo giorno della nostra vita, che mamma e papà tornino insieme. Tanto che, se fosse ancora in vita mio papà, nonostante sappia benissimo che mia mamma ha fatto strabene a lasciarlo perché era alcolizzato, sognerei ancora che se lo riprendesse. Ma conta anche come ti separi. Le mie figlie le ho accompagnate, per tutte loro il padre resta un principe”.

La separazione con Michelle Hunziker

Le foto dei loro momenti di convivialità con le bambine hanno alimentato le teorie secondo cui i due sarebbero tornati insieme. Sorprendentemente, sembra che nella vita di Tomaso Trussardi ci sia un altro amore. L’imprenditore, infatti, ha postato una foto sul suo profilo Instagram, in cui era in dolce compagnia di Odino. Si tratta del simpatico levriero grigio che viveva con lui e Michelle, per poi essere affidato a Tommaso. Nessuna donna all’orizzonte per l’imprenditore, che per ora si fa coccolare dall’amore del suo amico a quattro zampe.

La stessa Michelle aveva parlato poco tempo fa delle diverse forme che prende l’amore: “L’amore ha molte forme e in questo periodo ne ricevo e do talmente tanto che mi sento sazia. Ma non escludo che mi possa ricapitare anche quello di coppia: vedo gente innamorarsi a tutte le età”. Forse, la prima a sorprenderci sarà proprio la conduttrice italo-svizzera. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.