News Michelle Hunziker rivela la relazione con Eros: “È innamorato” | Si scatena il putiferio sul web Di Marina Drai - 11

Michelle Hunziker è intervenuta per chiarire alcune sue affermazioni che avevano scatenato il caos sul web.

Michelle Hunziker è di nuovo al centro del gossip per alcune frasi che sono state completamente travisate dal web. Ospite di Felicissima sera, la showgirl si era lasciata andare a una battuta che non è stata pienamente colta dai telespettatori e attorno alla quale è nata il caos.

La frase ha a che fare col suo ex marito Eros Ramazzotti: i due sono stati insieme per molti anni e hanno avuto una figlia, Aurora, che poco tempo fa li ha resi nonni per la prima volta. I fan della ragazza ma anche dei due neo-nonni hanno subito espresso la loro felicità per questa bellissima notizia.

Aurora documenta con entusiasmo la crescita del suo bambino e i suoi genitori la supportano in tutto e per tutto. Sarà per questo che molti fan dell’ex coppia hanno ricominciato a sperare che tra i due potesse nascere una nuova passione.

La spiegazione della showgirl sembra però aver distrutto ogni possibilità: lei ed Eros non torneranno insieme. Ma è possibile che sia accaduto qualcosa tra di loro in passato?

Le dichiarazioni di Michelle Hunziker

Ospite a Felicissima sera su Canale 5, trasmissione condotta da Pio e Amedeo, la showgirl era stata presa di mira dai due conduttori, in particolare sulla sua lunga relazione con Eros Ramazzotti. Adesso che sono diventati nonni molti si chiedono se tra i due ci possa essere un riavvicinamento, e i due non hanno potuto fare a meno di cavalcare l’onda.

Pio e Amedeo avevano chiesto alla showgirl quale fosse il segreto della loro amicizia, e Michelle aveva detto che si volevano molto bene. “Tu ed Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?” avevano insistito i due, punzecchiando la showgirl, e lei se n’era uscita con “Ogni tanto sì, per educazione”, con la sua solita ironia, ma non aveva fatto i conti col web.

Il chiarimento

Di fronte al caos mediatico scaturito dalla sua frase che, come ha ripetuto nel programma, era ironica, la showgirl ha dovuto chiarire che tra lei ed Eros non ci sono mai stati ritorni di fiamma e che, soprattutto, se anche fosse accaduto non lo avrebbe rivelato così apertamente in televisione.

“È chiaro che io non è che sia così pirla che se veramente ho avuto un rapporto intimo con uno dei miei due ex mariti, nella mia singletudine, lo vengo a dire in televisione” aveva spiegato. “Era palesemente un gioco. I clickbait possono creare tensioni tra le famiglie, attenti alle fake news” ha concluso, dando un freno alle discussioni che si erano innescate sul web.