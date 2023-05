News Michelle Hunziker: ‘vi dico io la verità su Gerry Scotti’, spara a zero | Retroscena oscuri Di Didi Kera - 13

La ben nota conduttrice svizzera svela dei lati oscuri del collega che nessuno ha mai saputo. Scopriamone i dettagli.

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate e seguite della televisione italiana. Il pubblico del Bel Paese apprezza tantissimo Michelle soprattutto per la sua simpatia, la sua ilarità e la sua allegria. Il tutto avente come base anche molta professionalità e talento nel lavorare in tv.

Una delle trasmissioni che l’hanno resa celebre tra i telespettatori italiani è il tg satirico di Canale5, ovvero Striscia la Notizia. Dallo scorso 3 aprile, infatti, Michelle è tornata al timone del programma insieme al suo grande amico e collega Gerry Scotti.

I due saranno dietro al bancone del tg satirico più famoso di Mediaset fino alla fine della stagione. Per la Hunziker, questa è la diciannovesima edizione consecutiva, mentre Gerry, lo scorso 8 aprile, ha festeggiato la conduzione di ben 500 puntate.

Michelle e Gerry sono colleghi da molto tempo, ma soprattutto sono grandi amici. Entrambi si conoscono alla perfezione e capiscono subito se uno o l’altra sta passando una giornata positiva o negativa. Durante un’intervista alla rivista Tv, Sorrisi e Canzoni, la Hunziker ha svelato che cosa innervosisce di più il conduttore.

La confessione di Michelle Hunziker circa il punto debole di Gerry Scotti

“Gerry non sopporta il rumore. Se qualcuno chiacchiera al telefono dietro le quinte mentre deve concentrarsi o se la musica è troppo alta, lui che è sempre gentile e cordiale con tutti, si irrita”. Con questa dichiarazione, Michelle ha mostrato un lato inedito del conduttore di Caduta Libera.

Il pubblico italiano è sempre stato abituato a vedere Gerry come un omone buono e dal cuore tenero, che si commuove facilmente quando ascolta o assiste a storie toccanti che riguardano alcuni concorrenti delle trasmissioni che presenta. Quindi, è impensabile vederlo arrabbiato.

Michelle e Gerry: due amici inseparabili

La Hunziker e Scotti si conoscono da molti anni e alla domanda riguardo un loro possibile litigio in tutto questo tempo, la conduttrice svizzera ha risposto così: “Mai, è impossibile. Abbiamo fatto il militare insieme a Paperissima. Nulla ci può scalfire”.

I due hanno vissuto numerose avventure insieme e adesso un’altra cosa li accomuna: il fatto di essere nonni. Gerry Scotti ha due nipoti, Virginia e Pietro, e Michelle Hunziker è diventata nonna per la prima volta da poco tempo del primogenito di Aurora Ramazzotti, Cesare Cerza.