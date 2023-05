News Uomini e Donne: Tina Cipollari in guai grossi, arriva “la censura” | Provvedimenti in corso Di Luna Vespri - 12

Durante le ultime puntate di Uomini e Donne Tina Cipollari ha cambiato radicalmente il proprio atteggiamento.

In seguito allo scontro che l’opinionista più amata dagli italiani, Tina Cipollari, con Elio Servo, corteggiatore di Uomini e Donne, conosciuto come Il Cavaliere, la donna è diventata decisamente più silenziosa, mostrando un lato di sé che nessuno conosceva e si sarebbe mai immaginato di vedere.

Un cambio di atteggiamento tale da parte di chi si è fatta conoscere proprio per il suo carisma e comportamento fuori dagli schemi, ha attirato sicuramente l’attenzione del pubblico che adesso vuole capire cosa è successo nel dettaglio.

Tanti sono, infatti, i commenti sui social che enfatizzano tale situazione per cui la donna abbia deciso di contenersi a partire dalla minaccia di una denuncia da parte del Cavaliere, in seguito agli scontri parecchio accesi che ci sono stati tra i due.

Le ipotesi sarebbero da rinvenire non tanto tra i vertici della Mediaset, di cui si dubita siano intervenuti al riguardo, ma qualcuno probabilmente ha contribuito a placare l’opinionista, intimandole di non utilizzare parole pesanti o ad avere grosse discussioni con i concorrenti del programma.

Cosa è successo a Tina Cipollari

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Tina Cipollari aveva davvero infiammato gli studi del programma con lo scontro accesissimo con uno dei concorrenti, Elio Servo: l’opinionista si è lasciata andare a una serie di termini abbastanza pesanti verso il Cavaliere, scatenando la sua reazione.

Da quel momento si è verificato il cambio di rotta decisivo della donna che ha smesso di intervenire e probabilmente proprio per le minacce di provvedimenti che il Cavaliere ha annunciato avrebbe preso.

Il cambio di atteggiamento di Tina Cipollari

L’abbiamo vista urlare, arrabbiarsi, prendere in giro, divertirsi in studio, ma mai in silenzio e sulle sue, Tina Cipollari si è rivelata totalmente diversa, quasi irriconoscibile agli occhi degli spettatori. Ha decisamente placato i toni, per un probabile richiamo anche della redazione.

Tuttavia, riguardo ai richiami non si hanno ipotesi certe, dal momento che anche Maria De Filippi si è trovata del tutto spiazzata dalla situazione al punto da chiedere se andasse tutto bene, vedendo l’opinionista così diversa e calma. Bisognerà dunque aspettare la messa in onda delle prossime puntate per avere un quadro della situazione più delineato, che chiarisca se l’opinionista sia realmente stata richiamata in modo da evitare conseguenze legali oppure si tratti di una volontà del tutto personale da parte di Tina.