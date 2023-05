News Tina Cipollari: ma cos’ha combinato? Mai vista ridotta così | FOTO Di Didi Kera - 15

La ben nota opinionista televisiva è stata beccata in condizioni inimmaginabili ed inedite. Vediamo cos’è successo.

Tina Cipollari è un personaggio televisivo molto amato e seguito dal pubblico italiano che, molto spesso, si trova diviso su chi la apprezza moltissimo e chi, invece, la critica sempre. Tina si è fatta conoscere dai telespettatori quando ha fatto la sua prima apparizione nel dating show più famoso di sempre: Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Nel programma di Mediaset la Cipollari ha iniziato ricoprendo il ruolo di corteggiatrice, per poi diventare la tronista della trasmissione a sua volta. Negli ultimi anni, invece, Tina è diventata un’ospite fissa nel programma di Canale5 della Queen Mary e veste i panni di opinionista.

Nella sua lunga e seguitissima carriera nel piccolo schermo, la Cipollari ha conquistato una grossa fetta di pubblico italiano per la sua simpatia, solarità e schiettezza. Inoltre, Tina è famosa anche per il suo look da diva eccentrica ed appariscente, che la rende immediatamente riconoscibile.

Gli italiani sono abituati a vedere Tina con indosso lunghi e sfarzosi abiti colorati, adoranti da altrettanto lunghi e scintillanti boa di piume e, per finire, acconciata con la sua tipica capigliatura che la rende identificabile, ovvero capelli biondi e con i boccoli che possono essere sia medio-lunghi che medio-corti.

La vita privata di Tina Cipollari

La donna è stata sposata con Chicco Nalli, detto Kikò, per ben tredici anni, ovvero dal 2005 al 2018. I due si sono conosciuti nel 2003 a Uomini e Donne e lui era uno dei corteggiatori dell’epoca. Da qualche tempo, però, Tina ha ritrovato l’amore grazie ad un altro uomo.

Il nuovo compagno della Cipollari si chiama Vincenzo Ferrara, ha 53 anni ed è un noto ristoratore di Firenze, proprietario dell’Osteria del Porcellino. Questo locale è un luogo caratteristico ed è molto noto in città.

Il look stravolgente di Tina Cipollari

Sul canale social di Instagram è apparso un video della Cipollari di diversi anni fa che la ritrae con un look mai visto prima. Molti utenti del web hanno fatto fatica a riconoscerla ed altri, invece, hanno mostrato un loro apprezzamento del vecchio look.

Il video mostra una Tina Cipollari con i capelli cortissimi, quasi a spazzola, biondi ma con le radici scure. Insomma, un’acconciatura totalmente diversa da quella che gli italiani sono abituati a vedere. Ma, d’altronde, si tratta di un video datato e il look dell’epoca sono abbastanza diversi da quelli di oggi.