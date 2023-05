News Violenta rissa in Rai: durante la pubblicità tra due conduttori volano stracci Di Marina Drai - 12

Due noti conduttori Rai hanno litigato, preoccupando il pubblico. Cosa è accaduto dietro le quinte del programma?

Due famosi conduttori Rai hanno litigato durante una delle trasmissioni più conosciute e seguite dell’emittente. Le indiscrezioni hanno subito fatto il giro del web e i due protagonisti hanno già risposto ai dubbi dei telespettatori, chiarendo cosa è accaduto dietro le quinte.

L’episodio infatti è avvenuto durante la pubblicità: i due avevano già discusso in precedenza, in diretta, e a quanto pare hanno continuato a farlo anche a telecamere spente. Pare che ci fossero delle questioni irrisolte che i due personaggi televisivi hanno voluto chiarire una volta per tutte.

Il fatto è accaduto durante il programma Bella Ma, in onda dallo scorso settembre su Rai 2 e condotto da Pierluigi Diaco. Il conduttore affronta diversi argomenti nel corso delle puntate e invita numerosi ospiti per trattare insieme a loro i temi che gli stanno più a cuore. Il pubblico ormai ama il programma e il modo di condurre di Diaco, e la trasmissione è infatti una delle più seguite.

Giornalista, conduttore e autore, Diaco ha condotto anche Unomattina Estate e ha partecipato a Domenica In. Il giornalista ha inoltre partecipato a L’isola dei famosi ed è stato concorrente vip di Caduta libera.

Disastro in Rai: “Abbiamo litigato”

Cosa è accaduto davvero in Rai? Tutto è cominciato quando Pierluigi Diaco ha intervistato Massimiliano Ossini, ospite nella sua trasmissione. Diaco ha cercato di convincere Ossini a cantare una canzone, ma l’ospite si è rifiutato di farlo, visibilmente in imbarazzo. La discussione è proseguita anche a telecamere spente, durante la pubblicita.

“Diciamo la verità, io e Massimiliano durante la pubblicità abbiamo simpaticamente litigato dietro le quinte perché non ha mai cantato in televisione e non vuole farlo” ha spiegato Diaco in seguito alle voci che si sono diffuse sui due. La sua precisazione può far star tranquilli i telespettatori: sembra che la discussione sia stata amichevole.

Alla fine si è arreso

“Io canto a casa a squarciagola quando non ci sono i miei figli che cantano molto meglio di me. Ho detto di no a Milly Carlucci per il suo programma” ha aggiunto poi Ossini, chiarendo il motivo per cui ha deciso di non esporsi. Alla fine, spinto dal collega, ha cantato Perdere l’amore, ma la sua performance non ha entusiasmato il pubblico.

Diaco glielo ha fatto notare e i due hanno scambiato nuovamente qualche battuta sull’esibizione canora. Sembra quindi che tra i colleghi scorra ancora buon sangue e che la discussione sia stato solo un simpatico botta e risposta. L’intervista è proseguita concentrandosi sulla famiglia di Ossini e sulla sua esperienza in televisione.