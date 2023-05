News Heather Parisi, la verità sul litigio con la figlia | Parla lei: “Non la vedo da 10 anni” Di Ambra Ferri - 12

Heather Parisi spiega perché ha troncato ogni rapporto con la sua secondogenita Jacqueline Luna Di Giacomo.

Le sue parole senza dubbio hanno sollevato molte polemiche. Nessuno si aspettava che il motivo del loro litigio fosse quello. Dopo l’ospitata a Belve, l’ex ballerina e showgirl è finita nel calderone mediatico.

Conosciuta per essere la “rivale” di Lorella Cuccarini, Heather Parisi continua a far parlare di sé per via del rapporto con la figlia. Lei, la sua secondogenita, è molto conosciuta sui social per essere la fidanza di Ultimo e si divide tra Los Angeles e Roma.

Senza peli sulla lingua, la ragazza ha detto la sua dopo le dichiarazioni della madre. Le frecciatine testimoniano quanto il clima tra le due sia davvero infuocato. Ecco cosa si sono dette.

Perché Heather Parisi ha litigato con la figlia

Sappiamo che la Parisi ha avuto quattro figli da tre compagni diversi: Rebecca, nata nel 1994 dal matrimonio ormai naufragato con Giorgio Manenti, e Jacqueline Luna, classe 2000, avuta con Giovanni Di Giacomo. Più tardi conoscerà l’imprenditore Umberto Maria Anzolin da cui avrà i gemelli Elizabeth e Dylan che vivono a Hong Kong. I rapporti sono davvero inclinati con Jacqueline, fidanzata di Ultimo, che non ne vuole sapere di ricucirli. Ultimamente la ragazza si è sentita costretta a fare un chiarimento pubblico sul loro rapporto alla luce delle dichiarazioni fatte dalla madre a Belve, il programma di Francesca Fagnani. In realtà la showgirl non ha rapporti nemmeno con la figlia più grande Rebecca, infatti i fan non capiscono quale sia stato il fattore scatenante ad averle fatte allontanare.

Dopo l’intervista a Belve, è intervenuta Jacqueline sui social per dichiarare che la madre si è lasciata sfuggire qualche falsità di troppo. Ecco perché ha pubblicato nelle sue storie di Instagram uno post che mette in chiaro come stanno le cose tra le due. Alla Fagnani, infatti, aveva raccontato che avendo una famiglia grande, anche se i suoi componenti non vivono nello stesso Paese, ci si parla e ogni tanto ci si vede.

La verità della figlia Jacqueline

Quando le è stato chiesto se è felice di essere la suocera di Ultimo, Heather ha risposto: “Suocera di chi? Non lo so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private. Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia figlia. Il gossip è come la puntura di una zanzara: all’inizio è solo un piccolo puntino, poi se ti inizi a grattare la cosa si ingigantisce sempre di più. La gente gode di queste cose, ma il gossip non è una cosa fatta per me”.

In realtà, secondo quanto racconta Jacqueline, le cose non stanno proprio così e ha scritto: “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto riguardo un argomento così delicato. lo sono solo Jacqueline Luna, e vorrei un giorno si parlasse di me per quello che avrò creato io. Per la Jac che lavorerà nel mondo del cinema e per @giveme.brand”. Insomma, chiaramente i rapporti tra le due sono ancora inclinati e non si sa se prima o poi riusciranno a riconciliarsi.