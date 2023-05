News Che fine ha fatto Syria? Scomparsa da anni: ecco il motivo | Confessione shock Di Didi Kera - 9

La ben nota cantante romana ha finalmente svelato perché non si fa più vedere. Scopriamo i dettagli della vicenda.

Cecilia Syria Cipressi, meglio nota al pubblico italiano come Syria, è una cantante romana che ha avuto l’apice del suo successo tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000. Cecilia si è appassionata del mondo musicale fin da bambina, anche grazie al fatto di essere una figlia d’arte.

Infatti, Syria è la figlia del cantante Luciano Cipressi, meglio noto come Elio Cipri. Gli esordi della Cipressi sono stati nel 1995, quando ha vinto la categoria giovani del Festival di Sanremo portando il brano cover Sei bellissima, uno dei successi straordinari di Loredana Bertè.

Questa vittoria le ha permesso di calcare nuovamente il palco dell’Ariston nel 1996 come una dei Big in gara, vincendo anche questa volta il Festival della musica italiana grazie al pezzo Non ci sto. La Cipressi ha avuto il picco della sua carriera proprio alla fine degli anni ’90 e inizi 2000.

Proprio in quegli anni, Cecilia ha anche guadagnato il sesto posto alla kermesse musicale con la canzone Sei Tu, ha vinto un Telegatto ed ha lavorato al fianco di alcuni dei più grandi artisti del panorama musicale italiano.

Le ultime collaborazioni

L’ultimo progetto discografico a cui Syria ha preso parte è stata l’uscita del suo disco, intitolato 10+10, rilasciato ben sei anni fa, vale a dire nel 2017. Sempre nello stesso anno, è stato rilasciato anche un singolo della cantante, dal titolo Io, te, Francesca e Davide, cantato con la collega Ambra Angiolini.

Nello stesso periodo di queste due sue uscite così importanti a livello musicale, Syria ha anche realizzato uno spettacolo teatrale tributo per onorare una delle più grandi ed indimenticabili cantanti ed attrici romane. Stiamo parlando della compianta Gabriella Ferri.

Perché Syria è sparita dalle scene

Durante un’intervista rilasciata alla rivista Vero, Syria ha spiegato il motivo della sua assenza nel mondo delle celebrità. L’artista ha rivelato che nel mondo musicale ci sono troppi cantanti che si pestano i piedi uno con l’altro per primeggiare e lei non si considera molto importante per fare la stessa cosa. Syria ha anche svelato che ha subito molti rifiuti, non essendo stata accettata per partecipare ai vari Sanremo.

Così si è demoralizzata ed ha anche pensato di cambiare rotta nella sua vita lavorativa. L’artista è felice grazie alla sua vita privata, dal momento che è sposata da molti anni con il produttore discografico Pier Paolo Peroni. Inoltre, Syria e Peroni hanno due figli: Alice, del 2001, e Romeo, del 2012.