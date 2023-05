News Chi è il figlio di Luca Laurenti: ha deciso di non seguire le orme del padre Di Luna Vespri - 18

Il figlio di Luca Laurenti è completamente diverso dal padre: ecco chi è e cosa fa

Luca Laurenti è uno dei personaggi televisivi più divertenti e simpatici che il pubblico italiano abbia mai conosciuto e apprezzato. Iconica spalla di Paolo Bonolis, i due sono inseparabili e hanno a seguito una grande fetta di spettatori che li ammirano e non possono fare a meno di guardare i loro programmi.

I due si sono conosciuti nel 1991 e da quel momento hanno costruito una collaborazione resa solida proprio da un fortissimo legame che si lascia intravedere da una grande sintonia in tutti programmi da loro condotti, da Ciao Darwin ad Avanti un Altro.

Luca Laurenti e Paolo Bonolis sono dunque, oltre che colleghi, anche ottimi amici, e grazie a questo rapporto Luca è riuscito a conoscere quella che è la sua attuale moglie. È stato proprio Paolo a presentare Raffaella a Luca, il quale confessa che in un primo momento pensava ci fosse qualcosa tra l’amico e Raffaella: una volta capito che così non era, dice “ho iniziato subito a corteggiarla”.

Luca e Raffaella si sono, così, sposati nel 1994 e sono ancora molto uniti, anche se entrambi frequenterebbero altre persone, senza tenere nulla di nascosto l’uno all’altra, in quanto si considerano una “coppia aperta”. Dal loro matrimonio è nato un solo figlio, non molto conosciuto dal pubblico, e che ha deciso di intraprendere altre vie rispetto a quella del padre: ecco chi è.

Chi è il figlio di Luca Laurenti e Raffaella

Essere figli d’arte è sempre un enorme fardello, nel momento in cui scegliere la propria strada poi diventa un problema. Non tutti riescono o vogliono seguire le orme del padre e poi, soprattutto, esserne all’altezza.

La loro vita è già nota al pubblico prima che si interfaccino con la propria realtà, e non è sempre facile riuscire a capire qual è la scelta giusta da compiere. Quando poi la loro scelta si allontana dalla vita condotta dai genitori, aumenta la curiosità delle persone nel voler saperne di più e conoscere tutti i dettagli sulla loro vita.

Ecco chi è il figlio di Luca Laurenti

È proprio quello che il figlio di Luca Laureanti, Andrea Laurenti, ha deciso di fare. Il ragazzo, nato nel 1997 è, infatti, riservato e lontano da riflettori, l’esatto contrario del padre. Per questo motivo sappiamo pochissimo della sua vita privata e tra le scarse informazioni che abbiamo sappiamo che il ragazzo abita a Milano con sua madre.

C’è un’unica fotografia che ritrae il ragazzo con capelli castani e mossi come quelli del padre, e uno sguardo allegro con un grande sorriso. Non potevamo che aspettarcelo altrettanto positivo e simpatico come Luca Laurenti. Tuttavia, non abbiamo dettagli riguardo cosa faccia nella vita, quello che ha studiato o la sua professione. Quello che sappiamo con certezza è che nella sua vita non sono mai mancati affetto e amore dei genitori.