News Test visivo, trovate il gatto: quasi tutti falliscono | Solo per i più furbi Di Didi Kera - 10

In questo test bisogna aguzzare al massimo la vista e mai deconcentrarsi, altrimenti farete fiasco. Scopriamo dove si nasconde il micio.

Così come il nostro corpo, anche la nostra mente e il nostro cervello invecchiano con l’inesorabile trascorrere del tempo. Così come facciamo attività fisica per evitare che il primo si deteriori troppo presto, anche per i secondi serve un determinato tipo di allenamento.

Per tenere attiva il più possibile la nostra capacità intellettuale, è necessario allenarla tutti i giorni con dei test creati appositamente per tale scopo. Il mondo del web è ricco di diversi tipi di test utili per varie capacità cerebrali.

Ci sono i test matematici e logici per allenare la parte scientifica del nostro cervello; ci sono i test della personalità e psicologici che servono per scoprire lati caratteriali sconosciuti. Infine, esistono anche i test visivi e le illusioni ottiche per allenare e potenziare il più possibile il nostro senso di maggiore impatto.

Si tratta della vista e se la alleniamo costantemente, questa ci permetterà di notare anche i più piccoli dettagli che, in un primo momento, possono sembrare invisibili. Persino i neurologi consigliano di eseguire questi tipi di test almeno una volta al giorno, in modo tale da garantirsi un’attività celebrale più giovane e fresca anche con l’avanzare dell’età.

Il test del gattino

Il test visivo di oggi consiste nell’osservare un’immagine ed individuare l’elemento diverso nel minor tempo possibile. In particolare, dovete riuscire a trovare l’unico gatto che si trova in mezzo a molti gufi raffigurati nell’immagine.

La difficoltà sta nel fatto che i gufi sono tantissimi e in diverse posizioni. Infatti, alcuni hanno il becco spalancato, altri no e tutti hanno enormi occhi gialli. Tra loro, c’è anche un gattino che dovete provare a scorgere tra la massa di grigio/marroncino che creano gli svariati gufi. Se l’avete visto, complimenti. Se avete fallito, scoprirete dove si torva il micio.

Soluzione del test del gatto

Mentre si osserva quest’immagine, la vista è ingannata da diversi elementi confusionari: i colori ripetitivi (grigio e marrone), i numerosi occhi gialli dei gufi che vi guardano e la presenza stessa di troppo gufi posizionati in maniera diversa.

Tra loro, però, si cela un micio. Dov’è? All’incirca a metà altezza dell’immagine, sul lato destro. Si può notare soprattutto per le orecchie a punta e il musetto tipico da gatto. Se l’avevate trovato da soli, siete stati geniali. Se, invece, avete fallito non disperate: continuate a fare altri test per allenare la vostra mente.