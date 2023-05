News Alessandra Amoroso è single: la fine della storia con Stefano Di Luna Vespri - 13

Alessandra Amoroso racconta il perché della rottura con il suo ex storico.

Alessandra Amoroso è una delle cantanti italiane più amate dal pubblico. Appassionata di canto fin da bambina, ha sempre partecipato a concorsi fino ad arrivare nel 2009 all’interno della scuola di Amici, da cui era stata rifiutata due anni prima.

La sua crescita all’interno della scuola le ha permesso di vincere il programma condotto da Maria De Filippi, riuscendo a far valere il proprio talento e a dimostrarsi una vera e propria cantante degna del successo che poi ha ottenuto.

La cantante ha alle spalle ormai una lunga carriera fatta di importanti tournee, incisioni e diversi riconoscimenti, riuscendo sempre a mantenere quella freschezza ed emozione che aveva durante le primissime esibizioni.

La sua dedizione alla musica e la sua splendida voce l’hanno portata a conquistare moltissimi fan che la seguono sempre e ovunque, regalandole emozioni e soddisfazioni, per cui vale la pena continuare a cantare.

Cosa è successo tra Alessandra Amoroso e l’ex Stefano?

Risale ormai al 2020 la rottura con lo storico fidanzato Stefano Settepani, produttore discografico, con cui la cantante aveva avuto una relazione durata ben cinque anni. Alessandra Amoroso è stata la prima ad annunciare la fine della relazione, anche se inizialmente non intenzionata a condividere ulteriori dettagli.

Adesso la cantante ex vincitrice di Amici, probabilmente dopo tempo di rimarginazione delle ferite, riesce a parlarne senza alcun problema, e ha deciso di raccontare cosa è successo e quali sono stati i motivi della rottura, durante l’intervista per Grazia.

La fine della relazione tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani

La relazione tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani ha avuto inizio a partire dal lontano 2015, proprio negli studi di Amici. È stato un amore a prima vista per cui i due sono rimasti insieme per cinque anni intensi. Infatti, pochi mesi dopo essersi conosciuti sono andati a vivere insieme, investendo sulla loro relazione. I due hanno condiviso dei momenti molto importanti, tra cui quello terribile vissuto da Alessandra della sua operazione alle corde vocali.

Tuttavia le cose non vanno sempre per il meglio: a distanza da tre anni dalla rottura sappiamo cosa è successo tra i due, e a raccontarlo è proprio Alessandra Amoroso. Le parole della cantante hanno voluto puntualizzare il fatto che nonostante l’amore finisca, il sentimento resta, e guarda questo momento della sua vita come una crescita personale che la porterà ad essere più pronta per un nuovo amore. La sofferenza che ha provato è indubbiamente molto grande, al punto che ha deciso di fare un percorso di analisi, in quanto il periodo è coinciso con il primo lockdown, durante il quale è stata completamente da sola. Alessandra oggi vive quei momenti passati con Stefano con una nuova consapevolezza e senza nessuna rabbia o sentimento negativo, anzi ammette che è importante “la capacità di gioire per chi abbiamo amato”.