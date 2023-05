News Che fine ha fatto Ridge di Beautiful? Vita e aspetto stravolti: irriconoscibile | FOTO Di Didi Kera - 13

Uno dei volti più noti della soap opera statunitense non si vede da molto tempo. Scopriamo che cosa sta facendo.

23 marzo 1987, Stati Uniti d’America: è stata messa in onda la prima puntata di una nuova serie televisiva intitolata Beautiful. La trama si concentra sui numerosissimi intrighi d’amore e di passione ambientati nel mondo dell’alta moda. Così è nata la sitcom più seguita al mondo: trasmessa in più di 100 paesi con uno share di oltre 300 milioni di telespettatori.

4 giugno 1990: a qualcuno della Rai è venuta la splendida idea di trasmettere la serie e così ha iniziato ad andare in onda su Rai2. Dopo quattro anni, più precisamente il 4 aprile 1994, Beautiful ha migrato nell’emittenza avversaria, andando in onda su Canale5. Dopo ben 35 anni e 8000 puntate, la serie va ancora in onda sempre a Mediaset.

Beautiful è una delle soap opere più longeve e seguite di sempre e il suo segreto sta nella trama contorta ed avvincente che riguarda i protagonisti, altrettanto affascinanti ed ammalianti. Alcuni di loro, quando hanno detto addio alla serie, hanno lasciato un vuoto nei fan del programma. Uno di loro è Ronn Moss, l’attore che ha interpretato per ben 25 anni e 6407 puntate Ridge Forrester.

Quando il protagonista maschile della serie ha lasciato per sempre il cast, i suoi fan sono rimasti senza parole. Tanto erano abituati a vederlo recitare nei panni di Ridge che per loro era scontata la sua presenza. Ma che fine ha fatto Ronn Moss/Ridge e che cosa fa oggi? La risposta potrebbe lasciarvi attoniti.

Dalla serie tv al film

8 giugno 2022: nuovo film diretto da Roberto Baeli e intitolato Viaggio e sorpresa. La trama è presto detta: un uomo d’affari di New York decide di stravolgere la sua vita e di lasciare grattacieli e dollari per trasferirsi oltreoceano. Più precisamente, in una regione d’Italia: la Puglia. La notizia sconvolgente è che il protagonista della pellicola è proprio Ronn Moss.

L’ex Ridge è anche il produttore del film ed ha voluto a tutti i costi avere come co-protagonista un attore pugliese al 100%, vale a dire Lino Banfi. La trama iniziale del film è praticamente la storia di Ronn che, stufo del caos della Grande Mela, si trasferisce in Puglia.

La nuova vita di Ronn Moss

Nel 2012, Moss ha comprato la Masseria Paretano a Fasano, in provincia di Brindisi. Qui, l’attore americano trascorre almeno sei mesi l’anno assieme alla sua seconda moglie, ovvero l’ex modella ed attrice Devin DeVasquez, sposata nel 2009.

In Puglia, l’ex attore di Ridge di dedica alle sue passioni e ai suoi hobby. Ad esempio, come ci informa sorrisi.com, l’uomo si sta dedicando alla produzione di vini: un Primitivo di Manduria con l’etichetta Ronn Moss Wine.