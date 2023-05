News Ferragnez, patto segreto tra coniugi: lui esige qualcosa da lei Di Didi Kera - 12

La famiglia più social di sempre è arrivata alla calma piatta, ma solo per via di un’imposizione del marito. Scopriamo i dettagli.

Dopo la fine del settantatreesimo Festival della canzone italiana, ovvero Sanremo, nella vita matrimoniale dell’imprenditrice ed influencer Chiara Ferragni e del rapper Fedez era scoppiato il caos. Per diverso tempo, i Ferragnez sono stati al centro del mirino del gossip che ipotizzava persino un loro imminente divorzio.

Dopo un lungo periodo di assenza dai social media da parte del rapper, Fedez stesso aveva tranquillizzato i suoi followers, affermando che sua moglie Chiara gli era stata molto vicino per tutto il tempo. Anzi, sarebbe stata proprio lei a rassicurarlo nel buio momento di vita di Fedez.

In questo modo, i temi della presunta crisi e del presunto divorzio tra la Ferragni e Fedez sono scemati sempre di più. La famiglia è ritornata più attiva che mai, mostrando il loro quotidiano tramite i canali social. Recentemente, Chiara ha aggiornato i suoi followers circa l’imminente trasloco in una nuova casa a Milano, affermando che tutto procede come previsto.

Inoltre, a breve uscirà la seconda stagione della docu-serie, i Ferragnez, su Amazon Prime. Chiara non ha mai smentito né confermato le voci della sua presunta crisi con il marito. Persino il re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ne aveva parlato. Tuttavia, ogni ipotesi o dubbio in merito ad un loro possibile divorzio sembra essere sparito.

L’imminente serie tv e la scomparsa di qualcuno

Il prossimo 18 maggio sbarcherà sulla piattaforma streaming di Amazon Prime la seconda stagione della docu-serie che racconta la vita familiare di Chiara e Fedez, intitolata i Ferragnez 2. Così la Ferragni ha commentato l’evento: “Sarà un rollercoaster di emozioni”. Invece, per le avventure di Sanremo dovremmo aspettare dopo l’estate.

Durante la presunta crisi superata dalla coppia, era stato trattato anche un altro argomento che riguardava Fedez ed un’altra persona a lui molto vicina. Stiamo parlando di Luis Sal, amico e collega del rapper con il quale stava facendo un podcast, intitolato Muschio Selvaggio. L’uomo si è dileguato all’improvviso e senza dare una spiegazione, lasciando tutti nel dubbio.

Il patto tra Fedez e Chiara e che cosa lui pretende da lei

Stando a quanto riportato dalle pagine della rivista Oggi, la calma e la serenità ritrovate in casa dei Ferragnez sembra essere frutto di un accordo preciso tra i due coniugi. In particolare, una postilla voluta proprio dal marito.

Fedez avrebbe preteso che “lei limiti le sue frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion”. Quindi, tra lui e Chiara Ferragni c’è stato, e c’è tuttora, dell’attrito e il loro equilibrio sembra essere molto precario. Bisognerà attendere altre novità circa la loro situazione familiare per comprendere al meglio la verità dei fatti.