Chiara Ferragni cancellata da Sanremo: bufera in Rai | È finita malissimo

La ben nota influencer è stata eliminata dal programma Rai per motivi misteriosi. Scopriamo cos’è successo.

Chiara Ferragni è un’influencer ed un’imprenditrice milanese, oltre ad essere sposata con il rapper Fedez, con il quale ha avuto due figli, Vittoria Lucia e Leone Lucia. Lo scorso febbraio la Ferragni ha fatto la sua prima esperienza nel piccolo schermo televisivo, ovvero è stata co-conduttrice al Festival di Sanremo 2023.

Durante questa settantatreesima edizione del Festival, però, ne sono successe di tutti i colori, facendo scoppiare numerosi scandali. Dalla distruzione dei fiori sanremesi da parte del cantante ed ex vincitore della precedente edizione Blanco, al bacio passionale tra Fedez e Rosa Chemical, fino alla presunta pubblicità occulta fatta dalla stessa Chiara con il presentatore Amadeus per Instagram.

Pochi giorni fa, più precisamente il lunedì di Pasquetta, è andato in onda sulla Rai un nuovo documentario sul Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Tra Palco e realtà, dove sono stati mostrati i momenti vissuti nel dietro le quinte dai lavoratori, dai tecinici e dai cantanti.

Il documentario ha, infatti, mostrato al pubblico italiano le ansie dei concorrenti, il duro lavoro dei macchinisti e dell’orchestra. Si è trattato di un vero e proprio occhio su quanto accade dietro al palco dell’Ariston, facendo scoprire agli italiani che cosa succede prima e durante lo sotirco programma di Rai1.

L’assente

Durante la visione di questo nuovissimo programma, in molti telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio preciso, ovvero la mancanza quasi totale di Chiara Ferragni dal documentario. Molti italiani si sono domandati il motivo di tale assenza ed alcuni hanno ipotizzato la possibilità peggiore.

Vale a dire: Chiara non è stata inserita nel documentario a causa delle numerose polemiche scoppiate dopo il suo monologo. Soprattutto, alcuni attribuiscono la colpa al marito che ha messo sotto torchio il governo e ha dato scandalo dopo il bacio avuto con Rosa Chemical.

La verità

Congetture del pubblico a parte, sembra esserci una ragione chiara sul perché la Ferragni non è stata inserita nel documentario sul Festival di Sanremo. Stando a quanto si può leggere su Gossipetv.com, il motivo dell’eliminazione di Chiara dal programma sarebbe più nobile.

Infatti, l’influencer è stata tagliata dal montaggio per via del contratto stipulato con Amazon Prime Video per la nuova docu-serie sui Ferragnez. In questa nuova stagione si parlerà, senza ombra di dubbio, anche dell’esperienza sanremese di Chiara Ferragni ed ecco spiegato il motivo della sua scomparsa dal documentario della Rai.