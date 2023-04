Andrea Pucci, avete mai visto la sua compagna? Una modella da togliere il fiato | FOTO

La dolce metà del comico milanese è una donna da mozzare il fiato per quanto è bella. Scopriamo i dettagli della loro relazione.

Andrea Baccan, meglio noto come Andrea Pucci, è nato il 23 agosto 1957 a Milano. Pucci ha iniziato la sua carriera lavorativa nel mondo della comicità prendendo parte a La sai l’ultima?, programma che andava in onda su Canale5 dove molti barzellettieri si sfidavano a colpi di risate.

Tra il 2005 e il 2006, però, è arrivato il vero momento culminante della carriera da comico di Andrea. Infatti, Pucci ha partecipato alla trasmissione di Italia1, Colorado: uno show dove si susseguivano diversi cabarettisti e comici da tutte le parti d’Italia.

Proprio grazie a Colorado, Pucci ha visto la sua carriera di comico spiccare il volo, facendolo conoscere da tutto il pubblico italiano. Nonostante sia un personaggio famoso, Andrea non vuole assolutamente mescolare la sua vita professionale con quella privata.

Infatti, della vita personale di Pucci si sa pochissimo. Il comico milanese è stato sposato per alcuni anni, ma poi la coppia è scoppiata. Dal matrimonio è nata anche una figlia, Rachele, che adesso ha 18 anni. Dal 2009, Andrea sta vivendo una nuova storia d’amore e la sua anima gemella si chiama Priscila Prado.

Chi è Priscila Prado?

Priscilla è una donna brasiliana di 38 anni che ha due figli nati da una relazione avuta precedentemente l’incontro con Pucci. I due sono una coppia innamorata ed affiatata da diversi anni ormai ed entrambi hanno costruito quella che si chiama “famiglia allargata”.

Nella vita di tutti i giorni, la bella Prado lavora nel campo della moda come consulente di stile e di immagine. Andrea e Priscila vivono il loro amore come due ragazzi: sono molto innamorati ed anche se, a volte, ci sono periodi negativi, questi li aiutano a rinsaldare il loro rapporto.

Che cosa fa adesso Pucci?

Negli ultimi anni Andrea ha avuto diversi impegni televisivi. Nel 2021 ha preso parte alla prima edizione del nuovo programma condotto da Ilary Blasi, Star in the Star, in qualità di giudice. Nel 2022 ha partecipato ad alcune puntate dello show condotto da Stefano De Martino su Rai2, ovvero Stasera Tutto É Possibile.

Pochi mesi fa abbiamo avuto il nostro comico milanese anche ad una puntata del nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi su Rai2, vale a dire Boomerissima. Adesso non ci resta che aspettare altri programmi tv o altri incontri teatrali che ci regaleranno altri momenti di pura ilarità con Andrea Pucci.