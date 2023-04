Paola Ferrari: “Sono scappata, per tre volte ha tentato di uccidermi” | INEDITO

La ben nota giornalista sportiva ha svelato una parte buia e tragica della sua infanzia e adolescenza. Scopriamo i dettagli.

Paola Ferrari è una conduttrice e giornalista sportiva milanese. Dagli anni ’90, la Ferrari è attiva in Rai ed ha condotto alcune delle trasmissioni sportive più famose d’Italia come, ad esempio, La Domenica Sportiva e 90º minuto. Le persone del mondo dello spettacolo sanno che la loro vita lavorativa è pubblica e, quindi, la conoscono tutti.

Diverso è il concetto per quanto riguarda la vita personale. Alcuni VIP non sono infastiditi se le loro vite private e lavorative si intersecano; altri, invece, sono molto gelosi dello loro privacy e non vogliono assolutamente che la loro vita personale venga esposta come quella professionale.

Infatti, le celebrità che preferiscono tenere famiglia e carriera separati tentano qualsiasi espediente pur di tenere private le loro vite fuori dal piccolo o dal grande schermo. Tuttavia, più in generale, a poche persone piace parlare del suo passato, specie se si tratta di ricordi dolorosi e tragici.

Questo è il caso di Paola che, non avendo trascorso un’infanzia e un’adolescenza sereni, non ha mai raccontato nulla sul suo passato. Ma circa due anni fa, la Ferrari si è aperta ed ha svelato il suo passato tormentato e difficile vissuto con sua madre. La giornalista si è raccontata ai microfoni di Verissimo, rivelando i dettagli più dolorosi ad un’attenta e comprensiva Silvia Toffanin.

Rapporto madre-figli

Anche se si diventa grandi e si creano delle proprie famiglie, non si smette mai di essere figli a nostra volta. In momenti felici o in momenti tristi, si cerca sempre l’appoggio o il conforto dei genitori. Soprattutto della propria madre. Il rapporto materno è una delle relazioni più difficili e delicate da affrontare, che può graziare o segnare per sempre un figlio.

Questo è un tema difficile da affrontare per Paola che, purtroppo, ha passato un inferno con sua madre. Infatti, la Ferrari si è vista costretta a fare i conti con la malattia mentale della propria mamma quando era solo una giovane ragazza.

Il racconto di Paola e il suo ruolo di madre

La Ferrari ha rivelato: “Ho vissuto un incubo. Avevo una madre con dei problemi mentali seri: ha cercato per ben tre volte di uccidermi quando ero piccola. Poi sono riuscita a difendermi e a scappare via di casa. Ero sola, mio padre era assente e non avevo fratelli che mi proteggessero. È stato un trauma molto difficile da superare”. Quando poi la madre è scomparsa, a Paola è rimasto qualcosa:

“Mi rammarico di non essere riuscita a perdonarla, nonostante lei me lo avesse chiesto. Quando poi mia mamma è venuta a mancare mi sono sentita in colpa. Su certe cose non riesco a voltare pagina”. Poi, anche Paola Ferrari è diventata mamma: “Non avevo istinto materno, volevo solo lavorare. La gravidanza non è stato un periodo felice, non ero me stessa. Alla fine, ho fatto pace con tutte le mie paure e quando sono nati i miei figli è nato un amore fortissimo”.