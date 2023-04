Cristina Scuccia ha trovato l’amore: ma la storia è scabrosa | Scoop a L’isola dei famosi

Scoop a L’isola dei famosi: Cristina Scuccia, ex suora, avrebbe trovato l’amore, ma non uno qualsiasi visto che lui sarebbe un ex frate.

L’amore a volte regala delle sorprese inaspettate: è quello che sembra sia accaduto a Cristina Scuccia che, da suora che era, ha deciso di lasciare la vita religiosa e dedicarsi alla fama. L’ex religiosa avrebbe già trovato l’amore e per di più lui sarebbe un ex frate.

Prima la conoscevamo come Suor Cristina: la donna faceva parte dell’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia. Era diventata nota al grande pubblico per aver partecipato e vinto la seconda edizione del talent show The Voice of Italy, nella squadra capitanata da J-Ax.

Al tempo la sua partecipazione aveva fatto discutere molti, tra curiosi e indignati. Il suo talento era però indubbio: il video della sua audizione, dove cantava No one di Alicia Keys, è stato tra i più visualizzati su YouTube nel 2014. Dopo la vittoria al talent l’ex suora ha firmato un contratto discografico con la Universal Music.

Sempre nel 2014 esce il suo primo disco, Sister Cristina, dove è presente anche la cover del celebre brano di Madonna Like a virgin. Sempre lo stesso anno ha partecipato al Concerto di Natale in Vaticano. Nel 2019 ha inoltre partecipato a Ballando con le stelle, venendo però eliminata nell’ottava puntata.

La rinuncia ai voti

Il 20 novembre 2022 è stata ospite a Verissimo di Silvia Toffanin e in quell’occasione ha annunciato ufficialmente di aver rinunciato ai voti per dedicarsi alla carriera musicale. La notizia ha fatto subito il giro del web e subito gli utenti hanno cominciato a discutere di questa scelta improvvisa e inaspettata.

Oggi la vediamo molto cambiata rispetto a quando era suora: liberandosi del velo Cristina ha dato sfogo a tutta la sua femminilità. Prima di essere chiamata a L’isola dei famosi, l’ex suora si è trasferita in Spagna dove ha lavorato come cameriera. La rinuncia ai voti non ha comunque fermato la sua fede: Cristina si dice molto religiosa.

Cristina Scuccia ha trovato l’amore?

Visto il cambiamento di Cristina Scuccia molti si sono chiesti se la donna ora sia fidanzata. Novella2000, a tal proposito, ha lanciato uno scoop incredibile: non solo l’ex suora avrebbe trovato l’amore, ma starebbe addirittura con un ex frate. I due si sarebbero conosciuti quando ancora erano persone di chiesa e avrebbero rinunciato ai voti proprio per stare insieme.

Deianira Marzano e Amedeo Venza stanno sostenendo che l’ex suora abbia un fidanzato, ed è stato proprio Venza a dire che si tratterebbe di un ex frate. Non si sa ancora molto di lui, ma è probabile che nel corso delle prossime puntate de L’isola dei famosi emerga qualche dettaglio in più.