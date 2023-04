Lutto in Rai, Carlo Conti lo comunica per telefono: “È morto” | Dolore immenso

Carlo Conti ha fatto una chiamata che non avrebbe mai voluto fare. Ha dovuto comunicare che lui è morto. Un terribile nella famiglia Rai.

Una chiamata che forse non dimenticherà mai: Carlo Conti ha avuto un ruolo terribile a cui adempiere, e l’ha fatto con enorme dolore.

Il conduttore toscano è uno dei più amati del panorama televisivo italiano ed è circondato da moltissimi colleghi che ama. Dall’altra parte della cornetta ha risposto proprio uno di loro, a cui ha comunicato la terribile notizia. Ecco cosa è successo.

Si sa che Carlo Conti dopo anni di carriera ha stretto tantissime amicizie, che hanno un ruolo importante nella sua vita e nella sua quotidianità. Comunicare a un amico un fatto doloroso non è facile, e Carlo Conti, purtroppo, lo sa bene.

Chi c’era dall’altra parte della cornetta

Grazie al suo carisma e il suo talento Conti il è sempre riuscito a farsi apprezzare all’interno del panorama televisivo del nostro paese. Una delle amicizie più importanti è quella stretta negli anni con l’attore e imitatore Giorgio Panariello, che l’ha accompagnato nel ruolo di giurato durante il suo programma Tale e quale show.

Quello che pochi sanno, è che il loro rapporto è talmente consolidato che è stato proprio Carlo Conti a chiamare Panariello per dirgli che il fratello era morto. Una terribile notizia data per telefono, che non avrebbe mai voluto comunicare.

La morte del fratello di Giorgio Panariello

La morte del fratello di Panariello è avvenuta nel 2011. Si tratta di un tragico lutto che gli ha provocato un’enorme sofferenza e una ferita difficile da rimarginare. La morte è arrivata dopo anni di sofferenza. Sebbene l’attore non abbia mai fatto segreto del fatto che Franco aveva problemi di dipendenza da droghe, Franco non è morto a causa delle droghe.

Panariello ha spiegato che la morte è avvenuta a causa del freddo, quindi per ipotermia. Si trovava sul lungomare di Viareggio quando è morto. Negli ultimi anni stava uscendo dal tunnel della droga, Panariello ha spiegato che l’ultima volta stava meglio perché si era disintossicato.

Purtroppo, Carlo Conti l’ha dovuto chiamare per comunicargli il tragico fatto avvenuta nella notte tra il 25 e 26 dicembre 2011. È stata una circostanza sfortunata, che li ha fatti legare ancora di più. Da quel momento la loro amicizia si è rafforzata, in un’intervista Conti ha spiegato che probabilmente il destino ha voluto che fosse lui a ricoprire quel faticoso ruolo. Di certo, è stato un dolore immenso per entrambi, che nessuno dei due dimenticherà mai.