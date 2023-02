Carlo Conti dice addio alla Rai: “È colpa di Amadeus” | Passa alla concorrenza

Secondo voci sempre più insistenti Carlo Conti potrebbe dire addio per sempre alla Rai e passare alla concorrenza.

Brutte notizie per la Rai: sembra che Carlo Conti abbia deciso di passare alla concorrenza e salutare l’emittente in cui ha lavorato per tutti questi anni. Una notizia che ha sconvolto i fan del conduttore, anche se a pagarne le conseguenze sarà appunto l’emittente con amministratore delegato Carlo Fuortes.

Una scelta dovuta a diversi motivi, che nel tempo hanno spinto il conduttore ad allontanarsi dalla Rai e a scegliere Mediaset come nuovo posto di lavoro. Conti è una delle figure più importanti per la Rai e perderlo sarebbe un guaio: tutti i telespettatori affezionati migrerebbero dalla concorrenza e per l’emittente sarebbe un grosso problema.

Tra i suoi programmi più di successo ci sono L’eredità, Tale e quale show, I migliori anni, I raccomandati e ha condotto anche tre edizioni di Sanremo, di cui è stato anche il direttore artistico. Tutti lo conoscono e lo apprezzano per la sua bravura. La sua decisione rappresenta un cambiamento storico della televisione.

Carlo Conti dice addio alla Rai?

Negli ultimi giorni le voci dell’addio di Carlo Conti alla Rai si stanno facendo sempre più insistenti, segno che quella che finora sembrava un’ipotesi potrebbe diventare realtà. Il conduttore toscano potrebbe davvero dire addio all’emittente che, in un certo senso, lo ha “cresciuto”. Per la Rai sarebbe un duro colpo da affrontare: chi potrebbe sostituire Conti?

A dirlo è Nuovo Tv, che ha raccolto diverse voci e indiscrezioni sulla scelta clamorosa del conduttore. Il magazine ha dichiarato che Conti “Sta valutando delle alternative”, senza specifica che si tratti di Mediaset, ma non è difficile immaginare che il conduttore sia stato attirato dal competitor diretto della Rai, che gli sia squillato il telefono per una proposta interessante? Ma quali sono i motivi di questo addio? Sembra che la “colpa” sia di Maria De Filippi e di Amadeus.

I motivi della scelta

Secondo le stesse voci, le motivazioni dietro questa scelta riguarderebbero sia C’è posta per te di Maria De Filippi che il Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Tali e quali infatti ha avuto un pesante calo di ascolti in favore del programma di De Filippi, e sembra che Conti abbia cominciato a pensare a delle alternative proprio da quel momento.

Inoltre al conduttore non sarebbe andato giù che fosse di nuovo Amadeus a condurre il Festival di Sanremo, e che questo in qualche modo avrebbe tolto l’attenzione da Conti e dai suoi programmi. Non ci sono ancora conferme certe, ma molto probabilmente il conduttore tanto amato sta valutando la rete di Pier Silvio Berlusconi e le nuove possibilità che potrebbe offrirgli.