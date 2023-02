Orietta Berti dice basta, troppo dolore | Non la rivedremo più: malanno devastante

Orietta Berti rischia di dire addio a un programma molto importante; i fan sono preoccupati di non rivederla.

Orietta Berti, oltre che una delle cantanti più famose del panorama musicale italiano, è anche un personaggio televisivo molto seguito. Dopo alcuni anni di silenzio è tornata sulle scene partecipando a Sanremo e poi facendo una canzone con Fedez e Achille Lauro, un tormentone che ci ha accompagnati per tutta l’estate.

Nonostante la sua età, la cantante ama ancora molto mettersi in gioco e il pubblico la apprezza per questo. Grazie alla sua spontaneità e simpatia, è impossibile non volerle bene. Come ha avuto modo di spiegare più volte, le piace vedere le diverse generazioni che lavorano insieme. “Accontenta tutti e fa bene, il confronto generazionale è bello” ha detto riguardo il Festival di Sanremo e la conduzione di Amadeus.

La cantante oggi è un’opinionista fissa del Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini, insieme a Sonia Bruganelli. Sembra però che la sua partecipazione alle prossime edizioni del programma sia in pericolo: ecco che cosa ha rivelato Berti in merito alla sua esperienza al reality e ai programmi futuri.

Orietta Berti al GF Vip

In una recente intervista la cantante ha parlato della sua esperienza in televisione e dei suoi progetti futuri. Molti la vorrebbero di nuovo concorrente a Ballando con le stelle, ma la donna è di un altro avviso: “Non la farò mai più; avevo i sandali con le striscioline di pelle e i piedi mi sanguinavano, giravo in pantofole. Le striscioline ti uccidono, il piede corre avanti”.

Orietta Berti ha avuto modo di parlare anche della sua esperienza come opinionista del Grande Fratello VIP e del suo rapporto con Signorini e Bruganelli. “Mi trovo bene, è buono, religioso, andiamo d’accordo” ha detto riguardo il primo. “Mi tratta come una di famiglia”. E riguardo a Bruganelli: “Con Sonia Bruganelli siamo amiche; io voglio salvare quello lì, lei quello là. Ridiamo”. Nonostante vada d’accordo coi due, però, sembra che la sua avventura stia per finire.

Il futuro dell’opinionista

Sembra proprio che la cantante tornerà in Rai prossimamente e c’è il rischio che per un po’ smetterà di essere opinionista del GF Vip. “Sono stata con Fabio (Fazio, n.d.r.) tanti anni, tornerò da lui. Intanto, devo andare a promuovere il mio cofanetto. A Mediaset mi lasciano molto libera” ha dichiarato.

Poi ha parlato del suo sogno di voler lavorare con Fabio Rovazzi. Su di lui ha detto che: “Quel ragazzo è speciale, è stato allevato dai nonni: modernissimo, ha questi modi d’altri tempi, un’educazione squisita. Rispetta tutti”, e che le piacerebbe fare una canzone insieme a lui. “Ho voglia di fare una canzone con Fabio Rovazzi. So che ha tanti impegni, ma prima o poi ce la faremo”.