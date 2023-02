Serena Bortone caduta di stile clamorosa, la Rai non perdona | “Ci sono rimasta molto male”

La famosa conduttrice Rai rivela dei retroscena scioccanti riguardanti la redazione stessa e alcune scelte fatte.

Serena Bortone è una delle conduttrici più apprezzate e seguite di tutte e, di recente, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Corriere della Sera, dove ha parlato sia della sua vita professionale che privata.

La Bortone ha cambiato tipologia di ambiente di lavoro in questi anni: da giornalista politica e conduttrice di una trasmissione informativa, ovvero Agorà in onda su Rai3, a presentatrice di Oggi è un altro giorno, programma di intrattenimento pomeridiano di Rai1.

Serena ha così commentato la sua accoglienza: “Il cambiamento non è stato semplice, ho incontrato tanto affetto da Mara Venier, Milly Carlucci ed Antonella Clerici. Le regine della Rai ed anche Sabrina Ferilli, sono state molto affettuose con me, quando sono arrivata all’intrattenimento di Rai1. E non lo dimentico, non era dovuto. È stata una cosa carina e inaspettata”.

La vita privata di Serena Bortone

Sebbene la Bortone sia una donna di spettacolo, non ha mai rivelato troppo sulla sua sfera personale. Adesso la giornalista è single ed ha smentito anche la presunta relazione con Lorenzo Viotti, direttore d’orchestra. Serena ha così commentato la sua scelta di vita personale: “Ho avuto due importanti convivenze. Io sono una donna accogliente.

Non ho mai sognato l’abito bianco e certamente non ho mai pensato che la mia vita si potesse realizzare attraverso il matrimonio. Ho puntato su altro, sul lavoro e soprattutto sull’indipendenza economica. La mia identità non dipende dall’essere madre. Non mi è mai capitato, non l’ho cercato un figlio, non l’ho inseguito. È andata così”.

La caduta di stile avvenuta nel suo programma di Rai1

Il 21 ottobre scorso è capitato lo spiacevole episodio che ha visto come protagonisti Jessica Morlacchi, Memo Remigi e la sua “mano morta” sulla natica della giovane donna. Un gesto contro le regole della Rai, che ha cacciato il cantante dal programma. Serena ha così commentato l’evento: “Non ho molto da aggiungere, è stata una questione dolorosa per me e il mio gruppo di lavoro”.

Oltre a questo sgarbo, la Bortone ne ha subito un altro riguardante la recente finale del settantatreesimo Festival di Sanremo che ha visto sul podio solo voci maschili. Serena Bortone ha rivelato in merito: “Ci sono rimasta molto male e l’ho detto molte volte. Amadeus ha detto che avevano le canzoni meno belle, è possibile, ma a questo punto mi auguro che nel 2024 ci siamo cinque donne con cinque canzoni splendide”.