Addio a Mara Venier: è troppo presto, fan sconvolti e increduli | Non siamo pronti

La ben nota conduttrice televisiva veneta sta pensando che forse è arrivato il momento di abbandonare per sempre la tv.

Mara Venier è una delle presentatrici televisive più amate di tutte e da ben 14 anni è presente su Rai1 con la conduzione di Domenica In. Tuttavia, Mara sta pensando da un po’ di tempo di lasciare lo studio del programma in maniera definitiva.

Certo, non è la prima volta che questa notizia viene data dalla Venier stessa, ma se questa volta fosse la decisione vera e determinante? Non vedere più la zia Mara, come ama farsi chiamare dai suoi fan, in tv sarà davvero difficile da digerire.

Ma la Venier il prossimo 20 ottobre compirà 73 anni e anche se è una donna bellissima e piena di energie, ha ammesso lei stessa di cominciare a sentirsi stanca. Dunque, l’addio a Domenica In, dopo 14 anni, potrebbe essere vero.

Il motivo dell’abbandono di Domenica In da parte di Mara Venier

In un recente intervista, la talentuosa conduttrice veneta ha svelato la ragione dietro la quale c’è la possibilità di lasciare il programma: “Non sto pensando di ritirarmi dalla tv ma solo di smettere di condurre Domenica In, che mi impegna per un anno intero per passare a programmi che mi impegnino di meno. Non nascondo che molto ha inciso mio marito, Nicola Carraro”.

Mara e il marito Nicola Carraro sono una coppia affiata ed innamorata, come si può vedere dalle fotografie che la Venier posta quasi tutti i giorni sul suo profilo social di Instagram. Anche perché la zia Mara è al passo con i tempi e quindi è anche molto attiva sul web.

Mara e il suo coniuge Nicola: vero amore

“L’unica cosa che mi rinfaccia è che lavoro tanto, troppo. E le dirò che comincio a pensare ‘Ha ragione Nicola’, forse è arrivato il momento di vivere insieme gli anni che ci restano con più tempo da dedicarci a vicenda”. La Venier e Carraro non sono più due giovincelli ormai e adesso desiderano soltanto passare del tempo insieme, in tranquillità ed armonia.

“È un uomo buono, generoso e riesce come nessun altro a darmi serenità. Io sono fumantina ma lui con la sua ironia e la sua dolcezza riesce sempre a sdrammatizzare tutto”. Mara, quindi, lascerà Domenica In per dedicarsi di più alla famiglia o rimarrà per ancora qualche tempo? Forse Mara Venier abbandonerà il programma per uno meno impegnativo. Speriamo solo che non decida di lasciare la tv per sempre, non siamo pronti.