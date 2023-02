Bagno di sangue: cerimonia demolita a Buckingham Palace | ALLARME ROSSO

La Royal Family naviga in cattiva acque da diversi mesi ormai e la coppia sempre sotto tiro è quella dei Duchi del Sussex.

Dallo scorso 8 settembre, quando la Regina Elisabetta II è passata a miglior vita, la Famiglia Reale è caduta in un buco nero pieno di calunnie, problemi, rivelazioni sconvolgenti e diffamazioni. Tutto questo causato dalla coppia meno apprezzata di tutte, ovvero quella formata da Harry e Meghan.

Spare, l’autobiografia pubblicata dal Duca del Sussex, ha messo in crisi tutti i membri della Corona inglese, compresi Harry e sua moglie. Inoltre, girano voci su un loro possibile divorzio in un futuro prossimo, quindi la loro posizione non è delle migliori in questo momento, anche se si sono scavati la fossa da soli.

Inoltre, l’incoronazione del 6 maggio di re Carlo III è sempre più prossima e si pensa che se la coppia presenzierà, ci sarà una faida familiare molto accesa. Il motivo sarebbe la presenza dei coniugi più odiati di sempre della Royal Family.

Harry & Meghan: gli indesiderati a Palazzo

A causa dei comportamenti assunti e delle rivelazioni fatte dalla Markle sulla Famiglia Reale e le accuse che si possono leggere nelle pagine del libro di Harry, i Duchi del Sussex non sono ben visti a Buckingham Palace. La Famiglia Reale è soffocata dai vari attriti e litigi che l’hanno attanagliata da diverso tempo ormai.

I sudditi, e non solo, temono davvero che se Harry e Meghan prenderanno parte alla cerimonia più importante per Re Carlo III, i legami familiari si romperanno una volta per tutte, senza più possibilità di ritrovare la pace. Il motivo è che la coppia potrebbe portare altri scandali riguardo la Royal Family.

I Duchi del Sussex squattrinati

Una delle cause principali che fanno dubitare della coppia è il loro stato economico: per ottemperare al loro costoso stile di vita, Harry e Meghan sono rimasti al verde. Questo li porterà a chiedere altri soldi alla Famiglia Reale e la somma sarà molto elevata. Questo fa tremare i sudditi che non hanno la minima idea di come potrebbe andare a finire.

I rapporti tesi ma ormai spezzati, il reciproco astio tra le due coppie principali della Royal Family, ovvero William-Kate e Harry-Meghan, e questa richiesta presunta di denaro renderà cenere quello che rimane delle relazioni a Buckingham Palace. Forse un accordo segreto tra le parti potrebbe far calmare le acque, anche se il divorzio ipotetico di Harry e Meghan è ancora una possibilità.