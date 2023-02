Amici: bullismo e prese in giro nel programma di Maria De Filippi | Accuse pesantissime

Un’ex star di Amici di Maria De Filippi ha raccontato la sua terribile esperienza e il bullismo che ha subito negli anni.

L’esperienza di ballerini e cantanti di Amici di Maria De Filippi non è sempre facile, anzi: il più delle volte i ragazzi e le ragazze in gara si sentono sopraffatti dalle difficoltà e faticano a vedere la luce in fondo al tunnel, ma alla fine grazie alla loro forza di volontà e all’impegno riescono a dare il meglio di loro e brillare durante le serate del programma.

Una delle ex ballerine che ha partecipato al programma, di recente ha rilasciato un’intervista nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin dove ha raccontato di essere stata presa in giro a lungo, anche negli studi della trasmissione, dai suoi stessi compagni. Un racconto che ha fatto rabbrividire i suoi follower.

La ragazza ha spiegato che cosa la tormenta e quanto sia stato difficile per lei crescere venendo derisa per alcuni suoi difetti e debolezze, che ha sempre cercato di nascondere ma senza successo. Si tratta di un’artista che durante la sua permanenza al programma aveva conquistato tanti fan, che tutt’oggi la seguono assiduamente sui social.

Il racconto a Verissimo

La ballerina in questione è Giulia Stabile, che ha partecipato a e vinto Amici di Maria De Filippi nel 2021. Un successo che le ha confermato che quella della danza era la sua strada e le ha dato la forza per affrontare le sue paure più grandi. Dopo la sua vittoria infatti è diventata una ballerina professionista che anche adesso lavora per De Filippi.

Giulia è giovanissima: quando ha iniziato la sua avventura nel programma aveva solo 18 anni, quindi ora ne deve compiere 20. La sua carriera è iniziata molto presto e siamo sicuri che sarà piena di successi visto il suo talento e la sua voglia di mettersi in gioco di continuo.

Il bullismo e l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi

Purtroppo Giulia, come ha raccontato lei stessa, è stata vittima di bullismo per diversi anni. Il motivo? La sua risata e i suoi denti. A scuola è stata presa in giro anche pesantemente dai compagni di classe, tanto che per molto tempo ha provato a nascondere la sua risata per non peggiorare la situazione.

Anche durante il programma i suoi compagni l’hanno presa in giro, ma sembra che in questo caso non ci fossero cattive intenzioni. Oggi Giulia si sente più sicura di sé e ha deciso di non nascondersi più. Il successo le ha dato il coraggio di cui aveva bisogno e ora non teme più nulla.