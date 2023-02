Oroscopo 2023: i quattro segni più sfortunati al gioco | Non vincono mai!

Lo zodiaco ci svela anche quali sono i segni più sfortunati nel gioco, dove la vincita non è mai possibile.

Lo zodiaco svela diversi lati caratteriali di ogni persona che, forse, non conosceva ancora; ma rivela anche i momenti più o meno fortunati in ambito lavorativo e sentimentale. Il tutto basandosi sulla data e sull’orario di nascita di ciascuno di noi.

Tuttavia, ci sono anche alcuni segni zodiacali che sono molto sfortunati nel gioco e questo è dovuto al posizionamento e all’appartenenza a certi pianeti in particolare. Questi segni perdono in tutti i tipi di gioco dove in palio c’è un premio, a causa del loro pensare troppo.

Infatti, questi quattro segni non riescono mai a vincere nulla perché non si lasciano andare al divertimento e pensano solo a vincere e la Dea della Fortuna non gradisce affatto questo modo di comportarsi e, di conseguenza, ignora completamente queste persone.

Ecco perché questi quattro segni dello zodiaco non vincono mai

Il giorno della nascita, l’orario, il posizionamento dei vari pianeti e quelli caratteristici di un segno, l’ascendente e l’ubicazione della luna determinano le caratteristiche e la personalità di un individuo. Tuttavia, ci possono essere delle eccezioni ma di solito sono questi elementi che determinano una persona.

In genere, l’oroscopo mensile o annuale non indica quali sono i periodi più sfortunati per questi quattro segni. Il compito appartiene ai pianeti dei segni zodiacali e al modo in cui queste persone si approcciano al gioco, ovvero in maniera troppo competitiva, senza divertirsi e pensando solo a vincere. Scopriamo, quindi, quali sono questi quattro segni ignorati dalla Dea Bendata.

I quattro segni zodiacali più sfortunati al gioco

Vergine 23/08-22/09: questo segno di terra vive secondo rigide regole e non c’è spazio per le eccezioni. Le persone della vergine non prendono il gioco alla leggera e non hanno mai possibilità di vincere neanche una minima somma. Cancro 22/06-22/07: questo segno di acqua ha molte caratteristiche positive ma la fortuna non è una di queste. Sarebbe meglio dedicarsi ad altro piuttosto che al gioco d’azzardo.

Gemelli 21/05-21/06: questo segno d’aria è socievole ed espansivo ma non è fortunato nei giochi a premio e nelle vincite monetarie. Le persone dei gemelli giocano sempre ma mai seguendo le regole, perché per loro non esistono. Scorpione 23/10-21/11: questo segno d’acqua vive per la competizione e questo non lo porta mai vincere. Anche quando si lascia andare al divertimento, non ottiene mai una ricompensa perché lo scorpione non si abbandona al suo destino.