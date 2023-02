Harry e Meghan divorziano! Grossa somma per farla andare via | CLAMOROSO

I Duchi del Sussex sono in crisi e il divorzio è possibile. C’è anche chi potrebbe contribuire alla fatidica scelta.

Harry e Meghan sono noti per essere la coppia che ha messo più in crisi la Royal Family in questi ultimi decenni di regno. L’ultimo colpo inferto dai Duchi del Sussex riguarda la pubblicazione dell’autobiografia Spare, dove Harry ha svelato alcuni retroscena scioccanti, che dovevano rimanere privati, della Famiglia Reale.

Tuttavia, sembra però che il Duca del Sussex abbia fatto tanto rumore per nulla e che adesso starebbe prendendo la decisione drastica di ritornare a casa del padre con la coda fra le gambe. Re Carlo III sembrerebbe esserne felice e, soprattutto, non vedrebbe l’ora di sbarazzarsi della nuora, liquidandola per bene.

Il sovrano, pur di togliersi dai piedi l’odiata moglie del suo secondogenito, pagherebbe una cifra molto elevata alla Markle. Questo solo per convincerla ad abbandonare suo figlio e non intromettersi mai più nella sua vita. Secondi fonti certe, il Re potrebbe offrire a Meghan ben 50 milioni di sterline per persuaderla a lasciare suo figlio per sempre.

Harry ha messo a soqquadro la Royal Family ma papà Carlo lo perdona

A seguito dell’uscita del romanzo Spare, dove si possono leggere numerose ed imperdonabili accuse che Harry ha fatto contro la sua stessa famiglia di Buckingham Palace, il polverone alzato dalle pagine del libro stesso sembra essere quasi del tutto scomparso. Soprattutto perché il Duca del Sussex starebbe avendo dei ripensamenti circa la sua vita matrimoniale.

Infatti, non appena Re Carlo III avrebbe percepito questi dubbi che potrebbero attanagliare la mente del suo secondogenito, non avrebbe esitato un attimo a proporre un possibile piano per raggiungere il divorzio della coppia. Il sovrano, infatti, non ha mai sopportato Meghan e sarebbe pronto a tutto pur di riavere Harry a casa e la Markle lontana il più possibile.

Una proposta che non può rifiutare per andarsene

Oltre alla cifra incredibile di ben 50 milioni di sterline, Re Carlo III sarebbe disposto anche a permettere alla Markle di mantenere il titolo di Duchessa, continuare a possedere la proprietà di Frogmore Cottage, dimora inglese dei Sussex, e una villa straordinariamente bella e lussuosa in California. Insomma un’offera che sembra quasi una supplica perché la Markle tolga le tende, ma non è tutto.

Inoltre, a parte i vantaggi che la duchessa otterrebbe, Re Carlo III avrebbe pensato anche ai suoi nipotini. Infatti, per quanto riguarda Archie e Lilibet, il sovrano avrebbe riservato per loro un consistente assegno finanziario fino a quando non diventeranno maggiorenni.