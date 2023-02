“Se n’è andato Gianni Morandi”, non può finire così su quelle note | Messaggio da brividi

Famoso per la sua energia vitale che infonde agli altri, ultimo esempio proprio Sanremo. Rimarrà sempre nella storia della musica italiana.

Gianni Morandi è uno dei cantanti italiani più amati e conosciuti dal pubblico del Bel Paese; anche dalle generazioni più giovani. Morandi è un’artista che abbraccia i nati degli anni ’60 ma anche i cosiddetti millennials, perché i suoi brani hanno contribuito (e continuano a farlo) a rendere grande la storia della musica italiana.

Circa sei mesi fa, Gianni ha rilasciato un’intervista dove ha raccontato dei suoi successi nati decenni fa ma che ancora oggi sono molto popolari. Inoltre, ha anche citato il suo amico e collega Jovanotti, con il quale ha un ottimo rapporto.

Morandi e Jovanotti

Tra i due cantanti c’è molta collaborazione, complicità e stima e Gianni ha dichiarato il desiderio di voler partecipare alla maggior parte delle date del tour dell’amico. Morandi ha reso più forte e profondo il legame con Jovanotti perché durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo, l’artista ha portato in gara il brano Apri tutte le porte, scritto proprio dall’amico Lorenzo Cherubini. Oltretutto, grazie a questo energico brano, Morandi si era classificato al terzo posto della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo.

Fatti mandare dalla mamma…

Sempre durante l’intervista, Gianni ha anche fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole, ovvero quella di aver provato in tutti i modi ad eliminare dal suo repertorio la canzone più famosa di tutte. Stiamo parlando di Fatti mandare dalla mamma.

Morandi si è immaginato uno scenario futuro: lui, sempre più anziano, che continua ad esibirsi sui palchi d’Italia, reggendosi a un bastone e cantando questo brano: “Mi immagino quando il telegiornale dirà: se n’è andato Gianni Morandi. E metteranno Fatti mandare dalla mamma… Sdrammatizziamo”.

Il delicato desiderio

Poi, quando Gianni ha toccato l’argomento più macabro di tutti, ovvero la morte, ha immediatamente cercato di alleggerire la conversazione. Il cantante ha espresso un suo desiderio molto intimo e profondo, riguardo alla sua definitiva partenza: “Io vorrei morire sul palco, un colpo secco, magari!”

Sanremo 2023

Gianni Morandi è uno dei diversi cantanti italiani che ha fatto cantare e ballare moltissime generazioni e i suoi brani rimarranno negli annali storici della musica italiana. Ha da poco concluso la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, ma non come concorrente in gara, bensì come co-conduttore al fianco di Amadeus, un successone. Ovviamente non sono mancati di certo dei momenti dello show dedicati a lui e alle sue amatissime canzoni.

Gianni Morandi può stare tranquillo che non verrà ricordato solo per la sua canzone più celebre, anche se sicuramente è diventata iconica nel panorama della musica italiana, negli anni ha dato così tanto al mondo dello spettacolo che è impossibile catalogarlo solo in un brano.