Antonino Cannavacciuolo: oltre 10 milioni di euro, le cifre folli svelate | PAZZESCO

Il famoso chef partenopeo ha un conto in banca coi fiocchi e la sua cifra è da capogiro. Andiamo a svelarla.

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più conosciuti ed apprezzati nel panorama della cucina italiana. Il cuoco, poi, ha raggiunto la notorietà nazionale ed internazionale grazie ad alcuni programmi televisivi come Masterchef e Cucine da incubo. Inoltre, Antonino è il proprietario del ristorante Villa Crespi, sul lago d’Orta.

Inoltre, nel 2022 Canavacciuolo ha ottenuto un importante e molto ambito riconoscimento culinario. La Guida Michelin Italia ha mostrato la sua selezione a Corte Franca, premiando anche lo storico ristorante dello chef partenopeo. La guida ha definito i piatti dello chef perfetti sia nella tecnica che nei sapori, in grado di colpire il cuore dei commensali.

Con questo riconoscimento, Antonino ha raggiunto quota sette stelle Michelin e non potrebbe essere più fiero. Lo chef ha così commentato il suo risultato sui social: “Il cuore mi scoppia di emozione perché dietro questo risultato meraviglioso, c’è il lavoro di una famiglia che da oltre vent’anni non si è fermata”.

Lo stipendio di un comune chef

Sapendo la fama e il successo che Antonino Cannavacciuolo ha ottenuto nel corso della sua carriera nel mondo culinario, in molti si sono chiesti a quanto ammonta il patrimonio dello chef e quanto guadagna ogni volta che appare in televisione.

Prima di ogni cosa bisogna fare chiarezza sul possibile stipendio che uno chef può percepire al mese per il suo duro ma appagante lavoro. Normalmente, il compenso monetario che uno chef riceve è di circa 4000 euro al mese; sebbene possa arrivare anche a 6000 euro mensili.

I guadagni di Antonino Cannavacciuolo

Parlando, però, dello chef Cannavacciuolo le cifre possono aumentare considerevolmente; anche perché, in questo caso, stiamo parlando di uno chef che incrementa i suoi guadagni anche con la televisione. Ad esempio, lo chef Carlo Cracco, per ogni edizione di Masterchef, ha guadagnato circa 400mila euro. Come lui, anche i suoi altri colleghi che hanno partecipato al cooking show hanno percepito circa la medesima cifra.

Ovviamente, tra Cracco, Barbieri, Bastianich e Locatelli abbiamo anche Cannavacciuolo che, oltre a questi guadagni, va aggiunto quello che gli frutta il suo ristorante Villa Crespi, ovvero circa 10 milioni di euro all’anno. Dunque, le cifre che Antonino Cannavacciuolo guadagna annualmente sono stratosferiche e porta a chiederci che cosa mai se ne possa fare di tutti questi soldi. Tuttavia, i riconoscimenti portano fama e la fama assicura denaro.