Luca Giurato è scomparso dalla Tv, tutto architettato | Fan delusi e amareggiati

Il ben noto giornalista e conduttore televisivo non si vede sul piccolo schermo da diversi anni e ora sappiamo il motivo.

Luca Giurato è uno dei presentatori e giornalisti televisivi più famosi di sempre, ricordato e amato soprattutto per la sua simpatia e le sue gaffe fatte ogni volta che conduceva un programma. Il pubblico, infatti, non vedeva l’ora di seguire una sua trasmissione per ridere insieme a lui dei suoi sbagli.

Giurato viene ricordato sempre con il sorriso sulle labbra a causa dei suoi numerosi abbagli che prendeva sempre quando conduceva una trasmissione. Il suo modo di parlare e le sue gaffe sono ancora oggi note a tutti e sono anche diventate virali grazie al web. Ma non è tutto oro quello che luccica.

Tra le figuracce più note abbiamo la frase “senta, ci parli…” detta mentre stava dialogando con delle persone sordo-mute, poi ricordiamo la caduta avvenuta in seguito ad un tentativo fallito di prendere in braccio Mara Venier e la frase “a pra foco” pronunciata per mandare la pubblicità. Insomma, gaffe su gaffe esilaranti e memorabili, ma c’è del losco dietro all’ilarità.

Gli errori pensati a tavolino

Luca, durante un’intervista rilasciata nel 2016, ha confessato che il 30% delle sue gaffe erano state architettate solamente per far divertire il pubblico. Certamente, la maggior parte dei suoi lapsus erano spontanei e naturali, ma il 30% venivano studiati a tavolino per rendere Giurato un personaggio ancora più pittoresco e divertente.

La sua carriera di giornalista è iniziata nel 1965, quando Luca ha ottenuto il tesserino da professionista. Nel 1986 Giurato è diventato direttore del Giornale Radio Rai e dal 1994 fino al 2008 è diventato uno dei conduttori di Unomattina. Dopo questa esperienza, Luca ha assunto il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi 6, dove la vittoria è andata a Vladimir Luxuria.

Il motivo dell’assenza di Luca Giurato dal piccolo schermo

Sono cinque anni ormai che il noto conduttore non si vede più in tv e in molti si sono chiesti la motivazione di tale mancanza. Luca he deciso di declinare tutti gli inviti ricevuti da diverse trasmissioni per il semplice motivo che vuole dedicarsi alla propria famiglia e a sua moglie Daniela Vergara, sposata in seconde nozze dopo quelle con Gianna Furio.

Infatti, Luca Giurato ha scelto di vivere la sua terza età come un pensionato comune, rifiutando nuovi ingaggi televisivi e dedicandosi totalmente alla sua famiglia. Sebbene il pubblico sente la sua mancanza, sul web ci sono pagine dedicate a lui e alla sua comicità, come “buongiolloatutti” o “buongiollogiurato”.