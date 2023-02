Chiara Ferragni non sembra più la stessa persona, cos’ha fatto? | FOTO

La ben nota influencer ed imprenditrice digitale ha fatto molta strada dai suoi esordi e, nel farla, è cambiata anche fisicamente.

Chiara Ferragni è conosciuta e seguita da moltissimi follower da quando, 10 anni fa, ha aperto il suo primo blog di moda, The Blonde Salad, e si è fatta conoscere da tutti in poco tempo. Anche se il 7 maggio compirà 36 anni, la Ferragni ha molto successo e dalle prime volte è cambiata parecchio.

Chiara non ha mai rinnegato le sue origini e la sua famiglia, tanto che quasi sempre posta sul suo profilo di Instagram delle foto che la ritraggono con i membri della sua famiglia: sua madre Marina Di Guardo, suo padre Marco e le sorelle Francesca e Valentina. Chiara è la primogenita e poi sono arrivate le altre due sorelle, con le quali si assomiglia molto.

Da bambina la Ferragni aveva i capelli biondo-rossi, la frangetta e gli occhi azzurri e splendenti. Oggi non ha perso quella lucentezza nei suoi occhi ma, ovviamente, ha cambiato lo stile dei suoi capelli, facendoli diventale biondo platino. Durante la sua carriera, l’elemento che è cambiato di più è proprio la sua acconciatura.

L’inizio dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni

Nel 2009 l’influencer ha deciso di aprire un suo blog di moda, The Blonde Salad, insieme a Riccardo Pozzoli, il suo fidanzato dell’epoca. Quella decisione è stata fatale: da lì in poi la vita di Chiara è cambiata drasticamente. Infatti, ha iniziato a prendere parte alla Fashion Week, a calcare i red carpet più famosi e a racimolare tantissimi follower.

Il suo segreto è sempre stato quello della bellezza al naturale: una linea di eye-liner e un rossetto rosso sulle labbra, sfoggiando look sempre alla moda. I capelli hanno subito diversi cambiamenti nel tempo e quello più sconvolgente per i fan è stato fatto nel 2015: la Ferragni si è presentata con un biondo ramato. I suoi follower hanno fatto fatica a riconoscerla.

Chiara Ferragni: mamma, moglie e co-conduttrice di Sanremo 2023

Anche se l’influencer ha subito due gravidanze, una nel 2018 (anno del matrimonio con Fedez) e l’altra nel 2021, è stata in grado di ritornare alla sua forma smagliante con addominali e ventre piatto. Tuttavia, Chiara non ha mai nascosto il suo pancione e, infatti, durante le sue gravidanze, ha sempre postato le foto della pancia che cresceva sempre di più.

Il suo ultimo lavoro è stato quello di essere la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023. Un compito molto ambito e prestigioso che ha fatto emozionare anche lei che, oltretutto, è stata la sua prima volta in tv. I look sfoggiati, di Dior e Schiaparelli, non sono stati affatto banali e portavano un messaggio importante e femminista. Insomma, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha fatto un salto di qualità stupefacente.